Budget du Québec : l’opposition réclame des mesures structurantes contre l’inflation

À quatre jours du dépôt du budget du ministre des Finances, Eric Girard, les partis d’opposition réclament des mesures structurantes pour faire face à la flambée inflationniste qui balaye l’Occident et des mesures d’aide immédiates aux citoyens pour faire face à la hausse des loyers, de l’alimentation et de l’énergie.

Invités vendredi matin à faire part de leurs demandes au ministre des Finances Eric Girard lors d’une séance d’interpellation à l’Assemblée nationale, les partis d’opposition ont concentré leurs tirs sur la crise inflationniste historique à laquelle font aujourd’hui face les Québécois.

Rappelons que le ministre des Finances doit déposer mardi prochain un budget fort attendu qui devrait être par le fait même son dernier avant les élections d’octobre.

Ces derniers jours, le premier ministre François Legault a confirmé que son gouvernement comptait offrir une aide spéciale non récurrente aux citoyens pour les aider à composer avec cette hausse importante du coût de la vie, qui a augmenté de 5,4 % depuis février 2021.

En point de presse ce matin, le porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, Carlos Leitao, a déclaré d’entrée de jeu que la crise inflationniste qui s’abat sur le Québec n’est pas transitoire et qu’il faut envisager des mesures structurantes à plus long terme pour affronter cette crise.

« Ce n’est plus seulement l’alimentation, l’essence et le logement, c’est vraiment tous les biens, tous les services. Et ça, généralement, ça n’augure rien de bon. » — Une citation de Carlos Leitao, porte-parole du PLQ en matière de Finance

M. Leitao entend également rappeler au gouvernement qu’il a un rôle actif à jouer pour aider les citoyens à traverser cette flambée du coût de la vie.

Ce n’est pas vrai que ce n’est que les banques centrales et la politique monétaire qui peuvent changer les choses , a-t-il martelé. Le gouvernement peut et doit , selon lui, aider les citoyens les plus vulnérables à faire face à cette soudaine augmentation du coût de la vie.

L’économie qui sort aujourd’hui de ce choc inflationniste sera différente de celle de 2018-2019, a déclaré Carlos Leitao. Il faut que le gouvernement s’adapte, que le gouvernement présente un plan stratégique. On prévoit, on anticipe et on s’adapte.

Il ne faudrait pas qu’on fasse comme avec la pandémie; d’être incapable de prévoir et de s’adapter et de nous dire : "on n’avait pas vu ça! Personne sur la planète n’avait vu ça!"

Allocation pouvoir d’achat

La flambée des prix en alimentation fait particulièrement mal aux familles et aux personnes à faibles revenus. Photo : getty images/istockphoto / Aleksandr_Vorobev

Le Parti québécois a quant à lui été plus spécifique en proposant au gouvernement Legault de verser aux Québécois une allocation pouvoir d’achat qui comprend le versement d’une aide financière directe aux personnes seules et aux familles en fonction de leur niveau de revenu et non pas un seul et même montant à tous les citoyens.

Les allocations proposées par le PQ iraient de 200 $ à 1000 $ selon le revenu annuel et la situation des citoyens et des ménages.

« La CAQ veut juste envoyer un chèque à tout le monde avant les élections. » — Une citation de Martin Ouellet, porte-parole du Parti québécois en matière de finances

Selon le porte-parole du Parti québécois en matière de finances, Martin Ouellet, le gouvernement Legault qui a eu le temps de voir venir cette flambée du coût de la vie n’a pas réagi.

On constate que le gouvernement n’en fait pas assez pour diminuer l’impact de l’inflation en ne proposant pas de mesures à moyen et long terme. Et surtout en ne proposant que du court terme , a-t-il déploré.

Logement social, prix de l'essence et CPE

L'essence est passée au-dessus de la barre des 2 $ le litre ces derniers jours, du jamais vu au pays. Photo : iStock / zhanglianxun

Les principales demandes du PQ à Eric Girard portent en premier lieu sur le développement du logement social.

Le gouvernement de la CAQ a été inactif pendant quatre ans pour régler la crise du logement. Le fait qu’il nous manque des logements sociaux, ça fait une énorme différence aujourd’hui lorsqu’on voit les prix des loyers augmenter , a déploré Martin Ouellet.

En ce qui a trait aux prix des carburants, le PQ a réitéré sa demande de doter le Québec d’un bureau de la concurrence pour mettre fin au cartel des pétrolières et forcer les prix à la baisse.

Le PQ réclame également la construction de plus de CPE afin de permettre aux parents, notamment aux femmes, de réintégrer le marché du travail, surtout pour contribuer à la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre.

Au Collectif pour un Québec sans pauvreté on croit qu’une aide financière ponctuelle aux citoyens ne réglera rien .

« Non seulement les montants versés aux personnes en situation de pauvreté s'annoncent-ils insuffisants, mais le caractère ponctuel de cette aide est tout aussi problématique. » — Une citation de Extrait du communiqué du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Dans la mesure où l’émission d’un chèque de quelques centaines de dollars aux citoyens n’aura qu’un effet temporaire sur leurs finances, le Collectif réclame plutôt des mesures qui leur permettront de sortir durablement la tête de l’eau .

Pour aider les personnes les plus vulnérables, le Collectif propose en premier lieu d’augmenter le salaire minimum à 18 $ l’heure, de relever les protections publiques de façon à assurer à tous les ménages un revenu au moins égal à la Mesure du panier de consommation (MPC) et de réinvestir massivement et immédiatement dans les services aux citoyens pour en améliorer l’accessibilité et l’efficacité.

On propose aussi d’indexer tous les trois mois les prestations d’assistance sociale et d’augmenter les crédits d’impôt et les versements aux personnes seules.