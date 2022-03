On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis la fin du mois de février, j’ai été deux fois dans la foule comme spectateur à l’intérieur d’un gymnase pour assister à un match de basketball, l’un de mes sports favoris.

La dernière fois, c’était mercredi, à l’École secondaire Archbishop O’Leary, dans le nord d’Edmonton.

Avec mon épouse et notre fille, j’accompagnais un de mes garçons qui jouait avec son équipe la finale de la saison scolaire de basketball.

Si je suis entré, hésitant, dans le gymnase, la peur d’être contaminé s’est estompée quelques minutes plus tard et je n’ai pas mis longtemps pour me débarrasser de mon masque.

Comment résister à l'euphorie qui prenait, en s’amplifiant, les partisans de deux équipes, dans une ambiance musicale et festive?

Cris, bruit du bois sous des coups de pied, mouvements de bras ou de pieds accompagnaient l’action des joueurs sur le terrain. Par moments, je retrouvais mes esprits pour me dire que tout ça ressemblait à de la folie, puisque la pandémie n’est pas encore terminée.

Mais une finale est une finale, on n’y résiste pas! La fin de la rencontre l’a illustré de belle manière. Une équipe doit gagner et l’autre perdre : c’est comme ça que ça marche.

Concertation d'équipe en temps d'arrêt de jeu pour mieux affronter l'adversaire Photo : Radio-Canada / Jean-Marie Yambayamba

La fin du match serrée et palpitante a galvanisé encore davantage les spectateurs que nous étions. Elle a été déchirante pour les uns comme pour les autres.

Au dernier coup de sifflet, la courte victoire est allée aux adversaires de l’équipe de mon fils. Leurs partisans se sont rués sur eux dans la jubilation. De notre côté, la déception était difficile à contenir. La plupart des joueurs de notre équipe pleuraient. Nous étions aussi secoués!

Pendant de longues minutes, nous avons distribué des embrassades et des paroles de consolation à nos jeunes, dont certains pensaient n’avoir pas donné leur plein potentiel.

Quand nous avons quitté le gymnase, les commentaires se poursuivaient de plus belle pour expliquer la défaite. Mais dans le secret de mon cœur, une autre inquiétude s’installait.

Que va-t-il nous arriver après cette soirée sportive folle qui a relégué aux oubliettes les précautions sanitaires observées pendant des mois?

Je croise les doigts, espérant que ce retour dans l’euphorie de foules sportives ne sera pas un recul après tant d’efforts pour laisser la COVID-19 derrière nous.