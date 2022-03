Des producteurs de blé craignent les répercussions d’un arrêt de travail au CP

Les membres de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada ont voté à 96 % en faveur d'un arrêt de travail. Les salaires, les pensions et les bénéfices seraient à l'origine du recours à ce moyen de pression.

Pour sa part, le Canadien Pacifique CP a avisé le ministre fédéral du Travail de son intention de mettre ses travailleurs en lock-out d'ici dimanche.

Par voie de communiqué, l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien fait part de ses inquiétudes. Elle redoute une pénurie de blé, suscitée par l’inflation et la hausse des prix. La sécurité alimentaire en serait grandement affectée, pense l'Association.

C'est inconcevable que les producteurs aient à subir un arrêt de travail au Canadien Pacifique CP , commente le président et directeur pour la Saskatchewan de l’Association, Daryl Fransoo. Selon lui, le moment est inopportun, après une mauvaise récolte historique l’année dernière, une sécheresse, des inondations en Colombie-Britannique et la guerre en Ukraine.

L'agriculteur de Ponteix, Henri Stringer, croit qu'un arrêt de travail nuirait à ses activités. Il explique que février, mars et avril sont les mois où il écoule ses produits. Après on rentre dans la nouvelle année agricole, on n’a pas de produits à vendre avant l'automne et l'hiver prochain , note-t-il. Cette grève me toucherait à court terme ou mi-long terme.

Quant aux alternatives, le transport en camion présente plusieurs désavantages : notamment en raison du prix, et des formalités, explique-t-il.

Afin d'éviter une interruption de service, le premier ministre Scott Moe a pressé mercredi le gouvernement fédéral de reconnaître les employés des services ferroviaires comme des travailleurs essentiels .

Lors du congrès de délégués de l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan, Scott Moe a également souligné les fâcheuses conséquences qui attendaient l'industrie agricole en cas d'interruption de service.

Une pétition sera soumise à Ottawa la semaine prochaine, demandant une loi de retour au travail en cas d’arrêt.

Le député néo-démocrate de la Saskatchewan Trent Wotherspoon croit plutôt que les deux parties devraient s’entendre et convenir d’un accord gagnant-gagnant.

Le premier ministre fait de la démagogie, alors qu'il devrait être parfaitement clair avec le CP qu'il est tout à fait inacceptable d'avoir un arrêt de travail en ce moment, et que les deux parties doivent négocier une entente équitable , soutient M. Wotherspoon.

Au fédéral, le gouvernement libéral assure surveiller la situation de près.

Avec les informations de Bryan Eneas