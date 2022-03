Des milliers de repas cuisinés pour les personnes dans le besoin à Sherbrooke

En partenariat avec la Tablée des chefs, l'établissement d'enseignement a participé à la campagne Cuisines solidaires - édition relève.

Le travail réalisé par les élèves en cuisine permettra de soutenir des personnes dans le besoin qui bénéficient des services de l’Escale de l’Estrie, de la fondation Rock-Guertin, La Grande Table, de la Chaudronnée, du Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposées de l’Estrie et de Sercovie.

La Fondation Rock-Guertin se réjouit d'ailleurs de récupérer un quart de tonne de nourriture qu'elle entend congeler afin d'en faire profiter, à son tour, plusieurs organismes, dont le Partage Saint-François.

Pendant près de deux semaines, les élèves se sont affairés en cuisine pour préparer le menu remis aux organismes. Avec les denrées fournies par la Tablée des chefs, ils ont préparé tout près de 10 000 portions d'une casserole de poulet composée de légumes, de sauce tomate, de fromage et de poulet.

« Ç'a été un gros défi, beaucoup de travail à la chaîne. Par exemple, ma première journée, ç'a été de couper des échalotes, des champignons et des carottes, mais aujourd'hui on est fiers de notre travail et on voit pourquoi on a fait ça. »