Une Edmontonienne offre de faire le ménage gratuitement

On fait aussi de l’information en format collation.

En seulement quatre jours, Kelly Bartley a reçu 45 demandes pour un service de nettoyage à domicile gratuit.

Dans son message publié sur Reddit, Instagram et ses pages sociales personnelles, la jeune femme proposait de nettoyer des maisons entières, une seule pièce ou de s'attaquer à d'autres tâches.

Kelly Bartley a elle-même souffert d'anxiété. Elle dit qu’elle n'était pas capable physiquement de faire sa lessive ou son ménage. Je sais aussi, par expérience, combien il est facile de prendre du retard et de ne pas être capable d'avoir un espace propre quand on souffre de troubles mentaux et combien cela peut être accablant , confie Kelly Bartley.

« Je veux juste leur enlever ce stress dans leur vie. » — Une citation de Kelly Bartley

Dans son message, elle dit qu'elle ne peut pas promettre une maison étincelante et impeccable , mais qu'elle peut faire toute la vaisselle, la poussière, les sols, les plinthes, le rangement, et laisser l'espace de vie aussi beau que possible .

Une initiative accueillie favorablement

Kelly Bartley a été surprise par la réponse à son message. Elle a nettoyé une première maison dès le lendemain de sa publication.

« Je pensais que j'aiderais deux ou trois personnes. » — Une citation de Kelly Bartley

Stacie Brayton, âgée de 44 ans, est une des personnes qui ont répondu à l'annonce. En 2018, elle a reçu un diagnostic de syndrome de Goodpasture, une maladie auto-immune qui attaque les reins et les poumons. La quadragénaire est sous dialyse depuis quatre ans, ce qui est épuisant à la fois physiquement et mentalement .

Stacie Brayton dit qu'elle n'a généralement de l'énergie qu'une heure et demie par jour, ce qui est loin d'être suffisant pour nettoyer sa maison en rangée à cinq niveaux.

C'est un poids qui a été retiré de mes épaules. Quatre ans de stress ont disparu , explique Mme Brayton.

Kelly Bartley va bientôt retourner au travail, mais en raison des nombreuses demandes, elle prévoit de continuer à faire du bénévolat plusieurs fois par semaine.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi