Ukraine : un conflit « n’est dans l’intérêt de personne », dit le président chinois

La crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitions voir arriver, a déclaré M. Xi, selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et en tant que deux premières économies mondiales, il nous incombe non seulement de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie, mais aussi d'assumer nos responsabilités internationales et de travailler à la paix et la tranquillité dans le monde.

Lors de cet entretien, le président américain devait appeler M. Xi à prendre ses distances avec le président russe Vladimir Poutine, dont les troupes ont envahi l'Ukraine le 24 février.

Depuis cette date, Pékin s'est gardé de condamner l'invasion russe et a mis la responsabilité du conflit sur le compte de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Selon un bref compte-rendu diffusé par la chaîne publique CCTV, le président chinois a estimé que les relations entre États ne peuvent aller jusqu'à la confrontation armée .