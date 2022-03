Vol de mazout à une caserne de pompiers du Cap-Breton

Un groupe de pompiers du Cap-Breton est retourné à leur caserne après un appel tôt jeudi matin pour découvrir un bâtiment glacial et deux réservoirs de mazout vidés.

Le vol d'environ 600 litres de mazout dans les réservoirs extérieurs de la caserne de pompiers de Port Morien est un coup dur pour le service de pompiers volontaires, qui fonctionne avec un budget fixe et n'a pas les moyens de racheter du mazout.

Les deux réservoirs étaient complètement vides et les responsables ont laissé les couvercles ouverts, nous savons donc que quelqu'un a pris le mazout , explique le chef adjoint Robert Byrn.

Parce que les pompiers sont des volontaires, la station peut être vide pendant des jours à la fois, ce qui en fait une cible pour les voleurs. Et l’équipe ne sait pas quand le vol a eu lieu.

Si nous n'avions pas reçu d'appel ce matin-là, nous ne l'aurions pas remarqué , dit Stewart MacPherson, pompier et trésorier du service d'incendie.

Donc, à ce moment-là, je dirais que le réservoir du garage aurait également été vide. Et une fois que les camions auraient refroidi, on aurait pu arriver sur les lieux et les pompes auraient été gelées. Ça affecte tout le monde.

Le vol est une perte importante pour le petit service d'incendie, qui reçoit une subvention de la Municipalité régionale du Cap-Breton pour couvrir ses opérations régulières, mais pas les vols.

De plus, la pandémie a freiné les efforts pour les campagnes de financement communautaire. Ce qui fait que le service contre les incendies de Port Morien était déjà dans une situation pire que la normale avant ce vol.

Même s’ils ne croient pas qu’ils vont récupérer le pétrole perdu, les pompiers espèrent que le ou les responsables du vol seront arrêtés.

Chris March est l’adjoint aux pompiers-chef et coordonnateur des bénévoles des Services régionaux d'incendie et d'urgence du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Chris March, l’adjoint aux pompiers-chef et coordonnateur des bénévoles des Services régionaux d'incendie et d'urgence du Cap-Breton a été dégoûté d’apprendre ce qui s’est passé. Il dit aussi avoir lâché quelques jurons en entendant la nouvelle.

Oh, ils ont aussi reçu quelques noms, mais je n'entrerai pas dans les détails , précise-t-il.

La police régionale du Cap-Breton demande à toute personne ayant des informations sur le vol de la contacter.

Avec les informations de Christian Roach de CBC