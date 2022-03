Des cuisines collectives à la maison pour économiser sur l’épicerie à Malartic

Un service de livraison à domicile permet à des familles de découvrir le plaisir de cuisiner tout en économisant sur leur facture d’épicerie.

Le projet piloté par la Maison de la famille de Malartic s’inspire du concept des boîtes-repas expédiées à la maison.

C’était devenu compliqué d’organiser les cuisines collectives en personne avec la pandémie, souligne Maryline Allard, animatrice à la Maison de la famille. Des parents devaient souvent annuler. On avait beaucoup de pertes et c’était compliqué de trouver des moyens de redistribuer la nourriture que nous avions. Quand on est retourné en confinement en janvier 2021, j’ai eu l’idée de lancer un concept mobile.

Chaque boîte-repas comprend trois recettes et les ingrédients pour les réaliser. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Toutes les deux semaines, la Maison de la famille invite ses membres à choisir des recettes en se basant sur les aliments mis à sa disposition par la banque alimentaire. Une dizaine de familles reçoivent ensuite à la maison une boîte comprenant trois recettes et la portion nécessaire de tous les ingrédients pour réaliser un repas pour 4 à 6 personnes, le tout pour moins de 15 $.

Ça nous permet d’offrir quelque chose de vraiment accessible pour les familles en utilisant les ressources que nous avons, comme les invendus des épiceries, ajoute l’animatrice. Ça nous a permis d’aller chercher des gens qui participaient moins aux cuisines collectives, où on pouvait recevoir seulement cinq familles à la fois. En changeant la formule, on a rejoint 29 familles différentes jusqu’ici.

Contrairement aux cuisines collectives traditionnelles, la préparation des recettes ne se fait pas en groupe, ou de façon simultanée via Internet.

On a essayé de le faire, mais on a senti que ce n’était pas vraiment un besoin, précise Maryline Allard. Les familles sont contentes de cuisiner ensemble à la maison, mais elles n’ont pas besoin d’une date ou d’un rendez-vous pour le faire. Par contre, on a créé un livre de recettes collectif sur Facebook où les gens peuvent échanger et nous envoyer les photos des plats qu’ils ont réalisés.

Maryline Allard livre les boîtes-repas à 10 familles toutes les 2 semaines. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même si la pandémie semble tirer à sa fin, la Maison de la famille entend conserver cette nouvelle formule, qui s’est avérée fort populaire.