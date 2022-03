Le DG d’un hôtel dit aux participantes d’une conférence « d’aller faire la vaisselle »

Le 9 mars, lors de l’ouverture de la conférence BC Tourism and Hospitality à Richmond, Vivek Sharma a demandé aux femmes présentes dans la salle de se lever en l’honneur de la Journée internationale des femmes, avant de leur dire d’aller nettoyer des chambres et faire la vaisselle après une ronde d’applaudissements.

Ces propos ont choqué Trina Notman, vice-présidente du marketing et des communications pour les chaînes hôtelières Accent et Zed, qui raconte avoir entendu un grognement collectif dans la salle. C’était embarrassant, il était littéralement en train de se moquer de nous. Je me suis sentie très mal , témoigne-t-elle.

Des excuses une semaine plus tard

Mardi, dans une déclaration publiée sur le site de l’Association des hôtels de la Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), Vivek Sharma a affirmé qu’il regrettait profondément son insensibilité et ses commentaires inappropriés .

Mes propos ont bouleversé des femmes, mais ils ont aussi offensé de nombreux autres représentants dans l’auditoire , a-t-il indiqué.

Vivek Sharma a également annoncé sa démission du conseil d’administration de l’Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique et de l’Association des hôtels de la Colombie-Britannique, les deux organisateurs de la conférence.

La Chambre de commerce de la province a aussi indiqué avoir accepté sa démission de son conseil d’administration.

D’après son profil Linkedin, Vivek Sharma ne fait plus partie non plus du comité consultatif de l'école des études commerciales et économiques de l'Université Thompson Rivers.

De vrais changements signifient une vraie équité

Pour Trina Notman, ces actions restent insuffisantes pour changer les inégalités encore bien présentes au sein de l’industrie touristique et hôtelière, notamment les différences salariales, le manque de représentation des femmes à des rôles clefs, les attitudes discriminatoires envers les femmes et d’autres groupes minoritaires.

Après les commentaires sexistes de Vivek Sharma au podium, Trina Notman affirme avoir demandé des actions immédiates auprès des organisateurs de la conférence dans l’espoir que quelqu’un dénonce ses propos devant l'assemblée.

« Les leaders n’ont rien fait. Il n’a pas été viré de la scène. Il n’a pas été viré de la conférence. Il était toujours présent et toujours célébré. » — Une citation de Trina Notman, vice-présidente du marketing et des communications pour les chaînes hôtelières Accent et Zed

Nous n’allons plus tolérer ces traitements, nous allons demander des changements. De vrais changements signifient une vraie équité , poursuit-elle.

Vivek Sharma n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC/Radio-Canada et plusieurs autres représentants du complexe touristique Fairmont Hot Springs n’ont pas répondu aux courriels du diffuseur public.

Actions décisives promises par l’industrie

Le soir de l’événement, les représentants des deux associations organisatrices de la conférence, l’Association de l'industrie touristique de la Colombie-Britannique et l’Association des hôtels de la Colombie-Britannique ont condamné les propos de Vivek Sharma. Ils les ont qualifiés de rappel brutal de l’ampleur du travail à faire pour atteindre l’égalité, le respect et l’émancipation des femmes du secteur dans une déclaration sur les médias sociaux.

Mardi, les deux associations ont affirmé qu’elles ont pris des actions décisives dans cette direction, sans préciser ce qu’elles étaient, et que des détails seront donnés dans les prochains mois.

Dans son message d’excuses, Vivek Sharma a de son côté indiqué qu’il apprendra de cette expérience pour faire de l’industrie un endroit plus sécuritaire pour les femmes et les groupes minoritaires. Même si ces actions ont causé du tort, les dirigeants comme moi peuvent avoir l’occasion de les réparer, si on nous donne une chance , soutient-il.

Avec les informations de Bethany Lindsay