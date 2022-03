L’école Rocher-du-Nord à T.-N.-L. déménage plus tôt et le CSFP change de direction

La bâtisse où se trouve l’école en ce moment appartient à l’Archiodiscène de Terre-Neuve qui doit vendre une grande partie de ses biens pour dédommager les victimes de l’orphelinat Mount Cashel.

C’était prévu, mais ça arrive plus tôt qu'on pensait , explique Michaël Clair, président du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) de Terre-Neuve-et-Labrador.

On est toujours en train de négocier qu’est-ce qui vient avec l’école ,dit-il.

Le CSFP voudrait avoir de la place pour offrir un service de garderie en français et il ne sait pas encore si la province va lui laisser utiliser toute l’école.

Mais par contre, les rénovations ont déjà commencé, donc c’est un peu comme changer une crevaison à mesure que l’auto roule.

Michael Clair est premier vice-président du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada

Une fois que les négociations entre la province et le CSFP seront terminées et que les deux parties se seront entendues sur tous les points le conseil à l’intention d’organiser une rencontre publique pour partager les détails avec les parents et toute la communauté.

Michaël Clair espère que la rencontre pourra se faire d’ici la mi-mai.

2 écoles francophone à Saint-Jean

Le conseil aura donc deux écoles à Saint-Jean Terre-Neuve, une qui offre de la maternelle à la sixième dans l’école des Grands-Vents et l’autre qui offre de la maternelle à la douzième année à l'école Rocher-du-Nord.

Les gens ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe et c’est un peu de notre faute parce que nous non plus on ne sait pas exactement ce qui se passe, admet le président du conseil.

Alors on essaie de clarifier la situation autant qu’on peut et aussitôt qu’on aura des nouvelles à annoncer on va les annoncer au public, c’est notre devoir.

Remplacer Kim Christianson

Le CSFP a aussi un autre défi sur les bras, remplacer la direction générale du conseil. La directriceKim Christianson a démissionné en décembre.

Nous sommes très optimistes que nous allons attirer une personne de calibre et de qualité pour prendre la place de Kim , dit Michaël Clair.

Kim Christianson, directrice à l'éducation du Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le conseil a reçu l’argent de la province pour embaucher une firme de recrutement pour trouver la meilleure personne pour le poste.

Nous voulons une personne tout aussi dynamique tout aussi engagée pour nous amener à la prochaine étape.

En attendant, le président dit que le conseil est entre de bonnes mains avec Peter Smith qui agit comme directeur par intérim pour une deuxième fois.

Le moral est bon et les finances sont bonnes , affirme Michael Clair. Mais il reste encore de grands défis.

Le président travaille entre autres à modifier les règlements pour les élections des membres du conseil qui doivent avoir lieu cet automne.

Avec les informations du Réveil N.-É. et T.-N.-L.