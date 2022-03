Arrivée de réfugiés ukrainiens : le Nouveau-Brunswick s’y prépare

On fait aussi de l’information en format collation.

Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick est l'organisme qui chapeaute 17 groupes liés à l’immigration dans la province.

Ces organisations sur le terrain s'activent pour être prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens, le moment venu. On ne sait toujours pas combien de réfugiés viendront dans la province.

Ginette Gautreau, directrice générale du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick Photo : Gracieuseté - Ginette Gautreau

On s’attend en ce moment, on pourrait deviner dans les quelques centaines d’Ukrainiens qui pourraient venir au Nouveau-Brunswick, mais ce chiffre pourrait certainement changer selon comment la situation évolue en Ukraine et en Europe , explique Ginette Gautreau, directrice générale du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick.

Mme Gautreau précise que le rôle du Conseil multiculturel est de coordonner le partage d'informations nécessaires à ses membres et d’aider à la collaboration et au renforcement des ressources, particulièrement dans les régions rurales et ainsi appuyer les organismes.

Nos soucis particuliers en ce moment, c’est principalement la question de la santé, l’accès aux services de santé mentale et l’accès au logement. Donc on travaille aussi avec nos partenaires gouvernementaux pour s'assurer que ces messages sont reçus et voir s’il y a des solutions, des investissements, quoi que ce soit, pour accroître les services dans les régions de la province dit-elle.

Se fier aux expériences acquises

Selon Ginette Gautreau, la province a l’habitude d’accueillir des réfugiés et l’expérience acquise dans ce domaine est un avantage. On accueille environ 600 réfugiés par année , précise-t-elle.

Elle explique que la venue de réfugiés syriens a permis aux organisations de se développer pour répondre à la demande.

En 2016, quand on a accueilli plus de 1500 réfugiés syriens dans la province, ça été un gros choc, là aussi, une opportunité pour le secteur de l'établissement de vraiment accroître ses services et son expertise dans l’établissement des réfugiés , dit-elle.

Elle ajoute que cette expérience a encouragé le développement des partenariats en établissement des immigrants dans les centres urbains de la province.

Ginette Gautreau note que les régions rurales sont aussi mieux outillées pour accueillir des réfugiés, comme l'Association multiculturelle de la région Chaleur à Bathurst.

Donc on voit qu’il y a une expérience, une augmentation de collaboration, beaucoup plus de capacité d’accroître les services si soudainement il y a un grand nombre de réfugiés qui arrive au Nouveau-Brunswick , dit-elle.

Avec les informations de La matinale d’ICI Acadie