Modifier la Loi sur la santé publique : la CAQ « ouverte aux propositions »

À court terme, nous allons travailler à faire adopter le projet de loi 28 qui met fin à l’urgence sanitaire. Pour la suite, nous sommes ouverts aux propositions concernant la déclaration de l'urgence sanitaire , a écrit le cabinet du ministre Christian Dubé dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Cette porte entrouverte représente une évolution dans le discours du gouvernement Legault par rapport à l'an dernier.

En juin 2021, alors que le Québec était en déconfinement et que les oppositions réclamaient la levée de l'état d'urgence, les caquistes n'avaient pas l'intention de changer les dispositions de la Loi sur la santé publique encadrant son renouvellement.

Ils n'avaient pas non plus d'appétit, à ce moment, pour une loi transitoire comme celle présentée cette semaine. Québec solidaire avait proposé cette avenue dès le 2 juin pour sortir la province de l'état d'urgence sanitaire.

Le gouvernement jugeait qu'il était trop tôt.

Le Parti conservateur d'Éric Duhaime a pour sa part proposé que l'état d'urgence ne puisse être renouvelé que par l'Assemblée nationale, avec les deux tiers des voix, afin de s'assurer que plus jamais on n'aura une gestion par décret comme on a actuellement , a-t-il dit récemment.

La Loi sur la santé publique laisse entendre que si le gouvernement veut prolonger l'état d'urgence sanitaire pour des périodes de 30 jours, il doit consulter tous les parlementaires et donc tenir un débat à l'Assemblée nationale. (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Une interprétation qui dérange

L'interprétation de la loi par le gouvernement Legault a poussé des spécialistes du droit à allumer des voyants rouges au cours des derniers mois.

L'article 119 du texte de la Loi sur la santé publique prévoit deux mécanismes pour prolonger l'état d'urgence une fois qu'il est déclaré.

Le premier suppose de le reconduire pour une durée maximale de 10 jours sans avoir à consulter les parlementaires. L'autre prévoit une prolongation de 30 jours, mais à condition que le gouvernement obtienne l'assentiment de l'Assemblée nationale, ce qui suppose un débat public.

Article 119 L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours, à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours.

La Coalition avenir Québec CAQ a choisi la première option et a renouvelé l'état d'urgence sans arrêt pendant deux ans sans avoir à se justifier dans un forum public comme le Parlement.

Parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de la garde rapprochée du premier ministre durant l'état d'urgence, certains experts ont dénoncé et dénoncent encore l'absence de garde-fous démocratiques pour éviter pareille utilisation de la loi, bien qu'elle ne soit pas illégale.

Au gouvernement, on affirmait et on maintient toujours que la loi est respectée. Le gouvernement respecte et respectera la loi , a ajouté le cabinet du ministre Dubé.

Rendre des comptes

Ce qui inquiète encore davantage des experts comme Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, c'est l'absence d'un mécanisme fort pour obliger un gouvernement qui déclencherait l'état d'urgence sanitaire à expliquer ce qu'il a fait au cours de cette période et pourquoi.

Louis-Philippe Lampron est un fervent partisan d'une réforme de la Loi sur la santé publique au sujet de l'encadrement de l'état d'urgence sanitaire. Photo : Radio-Canada / Pierre Legault

C’est véritablement le nerf de la guerre, insiste M. Lampron. Dans son état actuel, il [l'article 129] est très peu contraignant pour le gouvernement et n’implique pas, dans sa lecture littérale, de véritable analyse.

« Le gouvernement peut respecter son obligation en faisant un simple collage des décrets adoptés en vertu de ses pouvoirs exceptionnels. » — Une citation de Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, Université Laval

Selon la loi en vigueur, le rapport doit préciser la nature et, si elle est déterminée, la cause de la menace à la santé de la population qui a donné lieu à la déclaration d’état d’urgence sanitaire, la durée d’application de la déclaration, ainsi que les mesures d’intervention mises en œuvre et les pouvoirs exercés .

Pour Louis-Philippe Lampron, il faudrait aller plus loin. Le compte rendu devrait selon lui contenir les rapports entre la cellule de crise, le bureau du premier ministre et le Conseil des ministres, le rôle et l’indépendance du directeur de la santé publique et de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ dans la prise de position et le détail des contrats de gré à gré qui ont été consentis .

L'autre crainte est de voir le rapport déposé trop tard, alors que des élections provinciales sont prévues le 3 octobre. Le gouvernement aura trois mois pour déposer le document après la levée officielle de l'état d'urgence, qui ne sera effective qu'au moment où le projet de loi 28 sera adopté.

Reste d'ailleurs à savoir si les parlementaires auront le temps de se pencher sur des modifications législatives d'ici le déclenchement de la campagne électorale.