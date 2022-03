À la frontière de l’Ukraine pour retrouver sa famille de pension au hockey

Sean Bérubé a du mal à dormir depuis le 24 février, jour où le président russe a déclenché une guerre en Ukraine. Ceux qu’il considère comme ses parents ukrainiens vivent à Kiev et son souhait était de les accueillir chez lui, à Saint-Gabriel-de-Valcartier, durant le conflit.

Son souhait sera bientôt exaucé. Sean Bérubé a quitté le Canada dimanche dernier pour rejoindre sa famille de pension, les Razin, à la frontière avec l’Ukraine, en Roumanie.

J’ai connu ma mère et mon père ukrainiens quand j’avais de 14 à 16 ans. J’ai joué au hockey en Ukraine et j’étais hébergé chez eux , raconte ce père de famille qui a gardé depuis de très bons liens avec Volodymyr et Valentyna Razin.

Leur fils unique est mort il y aura bientôt un an. C’est un peu moi qui ai repris le flambeau. Ils ont un certain âge, ils n’ont plus d’enfant. Je suis là pour eux , poursuit-il.

Sa conjointe et leurs deux enfants n’ont pas hésité à embarquer dans l’aventure d’hébergement de ce couple maintenant réfugié de guerre.

Comme dans un film

Sean Bérubé a pu prendre les Razin dans ses bras, lundi. C’était comme dans un film. Je ne suis pas émotif d’habitude, mais quand je les ai vus arriver à la frontière, à pied, avec quasiment juste un sac de plastique, ils étaient en larmes, et moi aussi, je pleurais , confie-t-il.

La famille Bérubé accueillera également le neveu des Razin, âgé de 11 ans, et sa soeur de 21 ans.

Leur mère, qui est un peu comme ma cousine ukrainienne, voulait qu’ils soient en sécurité. Elle et son conjoint resteront à Kiev. Ils ne sont pas engagés dans les affrontements, mais ils restent en renfort , souligne le père de famille.

Les au revoir entre les parents qui retournent dans la capitale bombardée et les enfants ont été un autre moment rempli d’émotions.

Ce ne sont pas des adieux, mais on ne sait pas dans combien de temps ils se reverront , illustre Sean Bérubé.

Plusieurs jours d’attente

Ce passionné de hockey a obtenu les conseils de joueurs avec qui il a déjà partagé la glace, originaires de la Roumanie, pour choisir ce pays plutôt que la Pologne comme lieu de retrouvailles.

Ils me disaient qu’en Pologne, il y a déjà énormément de monde , souligne-t-il.

Mais les réfugiés sont aussi nombreux à Bucarest, la capitale roumaine, où Sean Bérubé a loué un appartement pour lui et ses proches.

J’avais déjà préparé tous les papiers [...] pour leur venue au Canada. Il faut des visas. Mais nous devons attendre un rendez-vous pour les données biométriques. Ça pourrait prendre une semaine ou peut-être deux , explique-t-il.

Des démarches plus rapides?

Le père de famille va donc revenir en sol québécois pendant ce temps. Il ne sait pas encore s’il retournera en Roumanie pour faire le voyage avec ses proches ukrainiens. Ça reste à voir. mais ils ont ce qu’il faut pour passer les prochains jours, jusqu’à ce qu’on puisse obtenir les données et qu’ils viennent au Canada .

Le Canada a publié, jeudi après-midi, un portail pour faciliter les démarches d’immigration des Ukrainiens qui fuient la guerre. Il est trop tôt pour dire si cet outil permettra aux Razin et à leurs neveu et nièce de s’installer plus rapidement au Canada.

Chose certaine, les quatre nouveaux pensionnaires de la maisonnée des Bérubé seront accueillis avec générosité. Nous avons un lit pour chacun. Je n’ai pas encore eu le temps de tout préparer, je vais devoir réorganiser certaines pièces, mais on a de l’espace , souligne Sean Bérubé.

Sa famille d’accueil ukrainienne pourrait rester de nombreux mois parmi eux. Ils resteront le temps que ça prendra , conclut-il.