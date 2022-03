Pour l’amour du français, la transmission de la langue dans les familles exogames

On fait aussi de l’information en format collation.

À travers les cinq épisodes, la journaliste Nicole Lavergne Smith nous emmène dans l'intimité de familles fransaskoises afin de nous présenter la réalité et les défis que rencontrent les familles exogames, mais aussi les facteurs qui permettent de faciliter la transmission de la langue aux enfants.

Les questions qui brûlaient à l’intérieur de moi étaient des questions personnelles… donc, pourquoi ne pas les aborder de ce point de vue , explique la journaliste. Je voulais en apprendre beaucoup plus sur la transmission de la langue en couple exogame, mais j’avais aussi des questions sur mon identité parce que je suis moi-même le résultat d’un couple exogame.

Avec Pour l'amour du français, Nicole Lavergne Smith explore donc sa propre situation familiale tout en découvrant celle d'autres Fransaskois.

La journaliste va notamment à la rencontre d’une amie d'enfance, Jacqueline Nutting, qui n’a pas transmis le français à ses enfants. Elle rencontre également quatre autres familles ayant des approches très différentes pour transmettre la langue à la prochaine génération.

À travers ces témoignages, Nicole Lavergne Smith s'entretient avec différents experts en minorités linguistiques, en francisation et en orthophonie.

J’espère que le balado suscitera des conversations et que les gens réfléchiront à leur propre situation , ajoute la journaliste. Si le français va survivre dans nos communautés, on a besoin de se dire les vraies choses et parler ouvertement de notre réalité.

Pour l’amour du français, réalisé par Chantal Hamon, est maintenant disponible en exclusivité sur Radio-Canada OHdio.