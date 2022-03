Des classiques et des créations québécoises en 2022-2023 à l’Opéra de Montréal

Après deux ans sans aucun spectacle en raison de la pandémie, l’Opéra de Montréal a dévoilé jeudi la programmation de la saison 2022-2023, qui sera notamment marquée par des classiques comme Madame Butterfly et deux créations originales : La beauté du monde, de Michel Marc Bouchard et Julien Bilodeau, et Yourcenar– une île de passions, signée par Hélène Dorion et la défunte Marie-Claire Blais.

C’est l’œuvre librement inspirée de la vie de Marguerite Yourcenar qui ouvrira le bal, les 4 et 6 août prochains. Coproduite par l’Opéra de Montréal, le Festival d’opéra de Québec et les Violons du Roy, Yourcenar– une île de passions est centrée sur la relation de l’écrivaine française Marguerite Yourcenar avec sa traductrice et compagne Grace Frick ainsi que celle qu’elle a entretenue avec le jeune écrivain américain Jerry Wilson.

Cet opéra a été composé par Éric Champagne et l’orchestre sera dirigé par la cheffe d’orchestre Dina Gilbert.

Nous avons été approchés par Hélène Dorion et Éric Champagne qui avaient développé la pièce avec la metteuse en scène Angela Konrad, explique Patrick Corrigan, directeur général de l’Opéra de Montréal. Ils en avaient aussi parlé avec les Violons du Roy. On s’est tous mis ensemble pour arriver à réaliser cette œuvre avec l’implication de Marie-Claire Blais.

Marie-Nicole Lemieux dans Il Travatore, de Verdi

Du 10 au 18 septembre, place à Il Travatore, de Verdi. C’est une grande œuvre avec de grands chœurs , affirme Patrick Corrigan.

Marie-Nicole Lemieux, Luc Robert, Étienne Dupuis et Nicole Car se côtoieront sur scène. Ce sont des artistes qui sont dans les plus grandes maisons mondiales. On les a tous ici pour célébrer la réouverture de l’Opéra de Montréal et sa nouvelle saison , se félicite Patrick Corrigan.

Après cinq ans de développement et un report causé par la pandémie, l’opéra La beauté du monde, signé par le dramaturge Michel Marc Bouchard et le compositeur Julien Bilodeau, sera enfin présenté au public du 19 au 27 novembre.

S’inspirant d’une histoire vraie, celle de personnes françaises ayant caché des œuvres du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, cette création inédite promet d’être un thriller saisissant , selon le directeur de l’Opéra de Montréal. Elle parle de l’importance de l’art et de la beauté pour l’humanité.

La prochaine saison de l’Opéra de Montréal se clôturera sur le célèbre opéra Madame Butterfly, de Puccini, du 6 au 14 mai 2023.

En attendant le lancement de la saison 2022-2023, l’Opéra de Montréal présentera La Flûte enchantée, de Mozart, du 7 au 17 mai 2022.