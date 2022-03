Un dernier sprint pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

Un budget, variant entre 5,8 et 6,4 milliards de dollars, sera consacré au prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, devrait en faire l’annonce cet après-midi. Le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez et la mairesse de Montréal Valérie Plante seront également présents.

Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal Photo : Radio-Canada

Plusieurs fois reporté, le projet évoqué pour la première fois voilà une trentaine d’années serait donc sur la dernière ligne droite. On pourrait dès les prochains mois lancer des appels pour un tunnelier pour creuser et préparer cinq stations entre Saint-Michel et Anjou, qui devrait être le terminus.

Comme prévu initialement, le nombre de stations ne change pas, mais le terminus de la station d’Anjou sera déplacé sous l’autoroute 25, pour minimiser les expropriations sur le territoire du centre commercial des Galeries d’Anjou.

Des économies seront également réalisées grâce à l’élimination de certains édicules secondaires, d’escaliers mécaniques ou d’ascenseurs. L’utilisation de terrains municipaux pour les besoins du chantier contribuera aussi à faire baisser la facture.