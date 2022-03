La lutte contre la COVID-19, l’autre front des Ukrainiens

D'autant plus qu'au moment de l'invasion russe, le 24 février dernier, l'Ukraine était au cœur de sa pire vague de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Dans la semaine précédente, l’Ukraine recensait en moyenne, par jour, plus de 31 000 nouveaux cas et plus de 250 décès. Mais, comme pour plusieurs pays frappés par la vague Omicron, difficile d'en connaître le nombre exact en raison du caractère limité du dépistage effectué.

Certains signes pointaient cependant vers une transmission communautaire extrêmement élevée. Par exemple, le 18 février, le taux de positivité atteignait plus de 60 %. Or, un taux de plus de 5 % est signe d’une épidémie non contrôlée.

En comparaison, au plus fort de la cinquième vague au Canada, au Québec et en Ontario, le taux de positivité avoisinait les 30 %.

Depuis le début de l’invasion russe, il est difficile de dire si la transmission continue à ce rythme effréné, puisque les tests de dépistage ont ralenti ou ont été interrompus à plusieurs endroits en raison des bombardements.

Mais, lors d’un point de presse jeudi, l’Organisation mondiale de la santé OMS a rappelé que la pandémie ne s'est pas arrêtée avec le début de la guerre et que les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvent les Ukrainiens exacerberont le problème.

D’abord, respecter le port du masque et la distanciation est difficile, voire impossible, pour la population ukrainienne qui se cache dans des abris, ainsi que pour les millions de réfugiés entassés dans des autobus, des trains et des centres d'accueil.

La perturbation des services en Ukraine présente également un risque extrême pour tous les Ukrainiens, a dit le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en point de presse jeudi.

Déjà, de nombreux établissements de santé ont été détruits ou endommagés en Ukraine, précise l’Organisation mondiale de la santé OMS . Les blessures liées à la guerre auront préséance sur les soins liés à la COVID-19, ce qui pourrait faire augmenter les décès liés à ce virus. Un nombre élevé de travailleurs de la santé infectés pourrait aussi compromettre les soins aux blessés.

La distanciation physique pour réduire le risque de transmettre la COVID-19 est presque impossible pour les réfugiés qui tentent de fuir l'Ukraine. Ici, des réfugiés attendent un train à Lviv. Photo : Reuters / KAI PFAFFENBACH

C’est sans compter une pénurie d’oxygène qui aura un impact sur la capacité à traiter les patients atteints de la COVID-19. L’Organisation mondiale de la santé OMS indique qu’au moins huit installations de production et de stockage d'oxygène liquide ont déjà été fermées et les autorités tentent de faire venir des pays voisins l’oxygène nécessaire.

« La guerre exacerbe également l'impact de la pandémie de COVID-19 en Ukraine. Avec seulement le tiers de la population adulte entièrement vaccinée, cela augmente le risque qu'un grand nombre de personnes développent une maladie grave. » — Une citation de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

Rappelons que moins de 35 % des Ukrainiens sont entièrement vaccinés contre la COVID-19, soit la moitié de la moyenne européenne, qui est de plus de 70 %. Dans certaines régions de l’Ukraine, le taux de vaccination est de moins de 20 %.

L’Organisation mondiale de la santé OMS indique qu’une méfiance de longue date à l'égard des vaccins au sein de la population ukrainienne entrave les efforts de vaccination pour diverses maladies comme la rougeole et la poliomyélite, mais aussi pour la COVID-19.

Les pays accueillant les réfugiés (Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie) recensent pour l’instant un nombre de cas relativement bas sur leur territoire, mais ont eux aussi des taux de vaccination très bas. Un influx d’Ukrainiens possiblement infectés pourrait compliquer la situation, qui demeure fragile en Europe, estime l’Organisation mondiale de la santé OMS . Les hôpitaux de ces pays risquent notamment d’être durement touchés par l'afflux de réfugiés pendant la pandémie.

L'Union européenne (UE) a d’ailleurs mis en place un mécanisme pour faciliter le transfert des réfugiés ukrainiens malades vers les hôpitaux à travers l'Europe afin d'éviter que les établissements de santé des pays voisins de l’Ukraine ne soient débordés. Les premiers patients ont été transférés cette semaine de la Pologne vers l'Italie.

Toutefois, Michael Ryan, le responsable des urgences de l'Organisation mondiale de la santé OMS , dit qu’il ne faudra surtout pas stigmatiser les réfugiés infectés.

« Soyons très prudents avec notre rhétorique. Les gens pensent que les personnes fuyant les horreurs de la guerre vont apporter des maladies avec elles. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. » — Une citation de Michael Ryan, responsable des urgences de l' Organisation mondiale de la santé OMS

La Commission européenne a affirmé qu’on ne devrait pas refuser un Ukrainien qui n’a pas de certificat de vaccination contre la COVID-19. La Pologne et la Moldavie, qui accueillent plus de 65 % des réfugiés, ont dit qu'une preuve de vaccination ne sera pas exigée à la frontière.

L'Union européenne UE et l’Organisation mondiale de la santé OMS prévoient installer des centres de triage aux frontières avec l'Ukraine pour faire un premier diagnostic et accélérer les transferts médicaux.

Plusieurs pays offrent aussi du dépistage et des vaccins gratuitement aux réfugiés qui le désirent. L'Union européenne UE a également annoncé mardi qu’elle achèterait et distribuerait des vaccins contre la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et la COVID-19 pour vacciner les réfugiés ukrainiens non vaccinés qui le souhaitent.

Les réfugiés arrivant en Pologne n'ont pas besoin de fournir de certificat de vaccination. Photo : Reuters / Jakub Wlodek/AGENCJA WYBORCZA

D’autres épidémies sous surveillance

Les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les réfugiés risquent également d’augmenter le risque de maladies telles que la rougeole, la pneumonie et la poliomyélite, avertit l’Organisation mondiale de la santé OMS .

Les taux de vaccination contre la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose en Ukraine sont d’environ 80 %, bien en deçà du niveau recommandé de 95 % pour arrêter ces épidémies.

Juste avant le début de la guerre, l'Ukraine était d’ailleurs aux prises avec une épidémie de poliomyélite. La campagne de vaccination entamée en février a dû être interrompue, indique l'organisme Global Polio Eradication Initiative.

L'Ukraine a également l'un des taux les plus élevés du monde de tuberculose multirésistante. Environ 32 000 Ukrainiens développent une tuberculose active chaque année, et environ le tiers sont résistants aux médicaments.