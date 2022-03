Plus de problèmes de santé mentale chez les femmes qui viennent d’accoucher au Canada

Beaucoup ont recherché des soins médicaux.

En Ontario, au cours des neuf premiers mois de la pandémie, il y a eu une augmentation de 30 % des visites chez le médecin pour la dépression post-partum, l'anxiété post-partum et les troubles liés à la consommation de substances et d'alcool post-partum, par rapport aux données recueillies les années précédentes.

J'entends la même chose de la part de mes collègues partout dans le pays , a déclaré la Dre Vigod. Pour ce médecin, l'accès aux services de santé mentale était déjà inadéquat avant la pandémie.

Elle souhaite que des normes fédérales soient mises en place pour la dépression post-partum, car elle touche une personne qui accouche sur cinq.

Simone Vigod souhaite qu'une assistance pécifique à la grossesse et à la santé mentale post-partum soit rapidement accessible dans le cadre des soins de santé universels et que des critères soient déterminés pour que tous sachent à quoi s'attendre.

« Si nous pouvons détecter rapidement les personnes ayant des problèmes, il y a plus de chances que nous pourrons les aider avec un traitement psychologique seulement, car leurs symptômes seront plus légers. » — Une citation de Dre Simone Vigod , chef du département de psychiatrie du Women's College Hospital de Toronto

Pandémie et manque de soutien

La mère de famille Carmen Campbell a donné naissance à son troisième enfant en juillet 2020. Elle explique qu’elle a connu des vagues de dépression en sachant que sa petite fille manquait des choses qu'elle tenait pour acquises lorsque ses deux autres enfants étaient plus jeunes.

Alors que leurs nourrissons n'ont rien connu d'autre que la pandémie, certaines mères manitobaines sont loin d’avoir vécu la maternité qu'elles attendaient. Photo : Carmen Campbell

Elle explique que le premier Noël a été particulièrement difficile à vivre.

Ils ont ouvert les cadeaux devant une caméra, puis ils ont fermé l'ordinateur. Ensuite, il n'y avait plus que nous dans la maison et cela nous semblait si étranger et si étrange , se souvient-elle.

« Vous ne pouvez pas récupérer ce premier Noël. Vous ne pouvez pas récupérer ces premiers instants. » — Une citation de Carmen Campbell, mère de famille

Un sentiment d’isolement partagé

La Manitobaine Erin DeBooy s’est trouvée dans une situation similaire lorsqu’elle est tombée enceinte de jumeaux en 2019.

Erin DeBooy attendait avec impatience son réseau de soutien qui l'entourait, elle et ses enfants. Mais, quand ils sont nés en juillet 2020, ces plans ont été anéantis. Photo : Erin DeBooy

Ils disent toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune possibilité d'un village. C'était tout un choc , a déclaré la mère de Brandon.

Chaque fois que son mari et elle commençaient à se sentir plus à l'aise pour présenter leurs bébés à plus de personnes – par exemple en les inscrivant à des cours de natation et à d'autres activités – le nombre de cas de COVID-19 augmentait et plus de personnes étaient hospitalisées.

« C'était presque la même chose que lorsque la COVID nous a frappés pour la première fois… C'était comme un cycle de panique qui revenait encore et encore. » — Une citation de Erin DeBooy, tombée enceinte de jumeaux en 2019

Ce sentiment d’isolement s'est matérialisé par une grossesse difficile pour Ferro Krysko. Photo : Ferro Krysko

C'est au moment où les nausées matinales ont commencé à disparaître que la pandémie a commencé , se souvient la mère de famille Ferro Krysko.

Alors je me suis dit : Oh, j'ai hâte d'aller faire des choses et de voir des amis et de dire à tout le monde que je vais avoir un bébé. Puis nous sommes entrés en confinement , a-t-elle déclaré.

Après l'accouchement, il y avait une autre raison de pleurer : le manque de contacts réguliers avec sa famille.

« J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sentiment de perte. » — Une citation de Ferro Krysko, mère de famille

Bien que ces trois femmes n'aient pas reçu de diagnostics de dépression post-partum, elles disent avoir ressenti de la détresse liée à la pandémie pendant et après leur grossesse.

Ces mères pensent également que leurs bébés pourraient ressentir les effets du manque de socialisation.

Avec les informations de Rachel-Bergen