Le plus grand conseil scolaire au pays ne peut pas prolonger le port du masque obligatoire

L'Ontario rejette la demande du conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) qui souhaitait maintenir plus longtemps l'obligation de porter un couvre-visage dans ses écoles. Le masque sera toutefois fortement encouragé pour le retour de la semaine de relâche.

L’obligation de porter un couvre-visage prend fin lundi dans les écoles ontariennes, mais le conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB avait demandé une extension pour lever progressivement le règlement à mesure que les élèves reviennent de leur congé.

Le conseil avait fait part de ses préoccupations concernant les faibles taux de vaccination parmi les enfants de 5 à 11 ans et les risques pour les personnes immunodéprimées.

Selon le conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , le médecin hygiéniste en chef de la province ainsi que le ministère de l’Éducation ont réitéré leurs précédentes directives jeudi quant à la levée de la mesure.

Le conseil mentionne que les masques seront toutefois toujours disponibles sur demande pour le personnel et les étudiants.

Nous reconnaissons que l'adaptation à cette nouvelle réalité prendra du temps et que tout le monde n'aura pas le même niveau de confort face à la levée des mesures. C'est normal d'être anxieux pour les semaines à venir et c'est aussi normal d'être excité et plein d'espoir , indique-t-il, par voie de communiqué.

Le masque demeurera cependant obligatoire dans certaines circonstances, notamment dans les jours suivant une période d’isolement après un diagnostic de COVID-19.

Avec des informations de La Presse canadienne.