Des allégations d’inconduite sexuelle contre le grand chef des PN du Manitoba

Une femme ayant travaillé à l’Assemblée des chefs du Manitoba accuse le grand chef Arlen Dumas de harcèlement et d’agression sexuelle, selon une lettre obtenue par CBC.

La police de Winnipeg confirme cette plainte, note CBC qui cite le Winnipeg Free Press.

Un porte-parole de la police n'a pas voulu révéler plus d'informations sur l'affaire.

Mais selon une lettre envoyée au conseil exécutif de l’Assemblée des chefs du Manitoba AMC , la femme allègue qu'elle s'est sentie harcelée par Arlen Dumas par téléphone, en personne et virtuellement dès son deuxième jour d'emploi à l'Assemblée des chefs du Manitoba AMC .

Mon expérience personnelle de harcèlement et d'inconduite sexuelle a créé un environnement de travail dangereux où j'ai été soumise à la violence sexiste , écrit-elle.

Je pense qu'il devrait y avoir une urgence dans cette affaire, car je soupçonne que d'autres femmes de l'Assemblée des chefs du Manitoba AMC ont vécu ou vivent la même chose.

La plaignante indique ne pas être en mesure de fournir plus de détails à ce sujet, car une plainte officielle a été déposée auprès de l'unité des crimes sexuels du Service de police de Winnipeg .

Mais je peux confirmer, d'après mon expérience, que j'ai été agressée sexuellement.

M. Dumas, qui n'a pas été formellement accusé, n'a pas répondu jeudi soir à une demande de commentaires de CBC. Les membres du personnel de l'Assemblée des chefs du Manitoba n’ont pas voulu commenter également.

Vendredi, le conseil exécutif de l'Assemblée des chefs du Manitoba AMC tiendra une réunion d'urgence à midi pour discuter des allégations, mentionne CBC.

Ce n’est pas la première fois

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba AMC Arlen Dumas avait déjà été accusé d'inconduite sexuelle auparavant.

En 2019, il aurait envoyé des messages et des textes inappropriés à Bethany Maytwayashing, une femme de 22 ans.

Toutefois, il a fermement nié les accusations tout en admettant que son comportement n'a pas toujours été le plus professionnel.

À l’époque, M. Arlen avait pris un bref congé de son rôle de chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba pour suivre des séances de counselling et une formation de sensibilisation professionnelle. Le but est de s'assurer que ses communications soient plus formelles.

L'Assemblée des chefs du Manitoba défend les intérêts de 62 Premières nations du Manitoba, dont les Anichinabés, les Cris, les Oji-Cris, les Dénés et les Dakotas.

Arlen Dumas a été élu grand chef pour la première fois en 2017 et a été réélu en 2021.

Avec les informations de Ian Froese