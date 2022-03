Les hôpitaux de la Saskatchewan continuent d’être surchargés

On fait aussi de l’information en format collation.

À Saskatoon et Regina, les hôpitaux dépassent respectivement de 40 % et 5 % leur capacité normale.

La solution consiste certes à augmenter le nombre de lits, mais également à recruter le personnel suffisant pour répondre à ces besoins, explique le professeur et chef provincial du Département de médecine de l'Université de la Saskatchewan, le Dr Haissam Haddad.

C'est difficile à résoudre , admet-il, avant de reconnaître qu’une baisse des cas de COVID-19 aiderait le personnel.

Nous avons besoin de plus de médecins, nous avons besoin de plus d'infirmières, de plus d'inhalothérapeutes. C'est très complexe. Ce n'est pas comme si l'argent seul permettrait d'offrir ces services dès le lendemain.

Le Dr Haddad reconnaît néanmoins que le problème date d’avant même la pandémie, la moitié des hospitalisations n'étant pas attribuables à la COVID-19, explique-t-il.

Selon la présidente du syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, les besoins de la province en soins de santé devraient faire l’objet d’un plan concret.

Nous devons avoir des discussions approfondies sur la rétention [ du personnel] , indique-t-elle.

Avec les informations de Bryanna Frankel