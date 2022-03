Grève évitée à La Cité et au Collège Algonquin, à Ottawa

Le collège La Cité et le Collège Algonquin étaient concernés par cette menace, à Ottawa.

La branche des professeurs des collèges du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), qui représente plus de 16 000 professeurs, éducateurs, bibliothécaires et conseillers, avait prévu de se retirer des négociations, vendredi, si ses demandes n'étaient pas satisfaites.

Le syndicat était en pourparlers, jeudi, avec le Conseil des employeurs des collèges (CEC) afin de parvenir à un accord négocié avant la date limite de la grève. Le Conseil des employeurs des collèges CEC est l’unité de négociation mandatée par le gouvernement pour représenter les 24 collèges publics de l'Ontario.

Les deux parties ont gazouillé, jeudi soir, être parvenues à un accord et la grève, qui devait commencer à 00h01 vendredi, est maintenant annulée. Toutes les activités de grève du zèle devraient également cesser.

Soulagement chez les étudiants

Des étudiants, rencontrés mercredi sur le terrain de La Cité, disaient appréhender une grève à ce temps-ci de l’année.

On revient d’une pandémie et là, on replonge dans une grève et on va retarder nos cours , avait indiqué Kevin Ousmanou.

Vendredi, la présidente de l'Association étudiante de La Cité, Colette Landrine Nguemie, s'est donc dite soulagée, en entrevue à l'émission, Les matins d'ici.

La période d'avril est une période assez délicate. C'est la période où on remet des travaux, on a des évaluations qui s'en viennent, la plupart des étudiants ont des laboratoires... Donc, s'il avait fallu suspendre deux semaines et plus, ça aurait eu une conséquence désastreuse sur la plupart des étudiants, d'autant plus que pour leur majorité, à La Cité, ce sont les étudiants internationaux. Durant l'été, ils doivent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins en septembre. Donc ils risquaient perdre cette période où ils ont l'habitude de travailler , a-t-elle expliqué, ajoutant que pour les finissants, ça aurait été leur entrée sur le marché du travail qui aurait pu être retardée.

L'association étudiante de La Cité reste neutre dans le conflit, mais après deux ans de pandémie, elle espérait ne pas voir une nouvelle suspension des cours.

Plusieurs enjeux

Selon le syndicat, les principaux enjeux des négociations portaient sur la charge de travail, la sous-traitance du travail des professeurs et les avantages sociaux des professeurs à temps partiel.

Plus tôt cette semaine, la ministre des Collèges et Universités de l'Ontario, Jill Dunlop, avait déclaré que les étudiants ne pouvaient pas se permettre une grève en ce moment .

Le syndicat, dans une lettre aux collèges, a rappelé que l'arbitrage exécutoire est un moyen courant de résoudre les conflits de travail dans le secteur postsecondaire et qu’il ne s’agirait pas d’une victoire pour le syndicat ou les collèges, mais pour les étudiants.

Les professeurs des collèges de l'Ontario travaillent sans convention collective depuis le 30 septembre 2021. Les négociations entre les deux parties avaient échoué, une première fois, en novembre, avant que, le mois dernier, le personnel rejette la dernière offre du conseil, lors d’un vote.

Rappelons que les professeurs des collèges de l’Ontario ont été en grève durant cinq semaines en 2017 et que celle-ci a pris fin lorsque le gouvernement a imposé un retour au travail des employés.

L'arbitrage exécutoire consiste à demander à un arbitre neutre de résoudre un différend en trouvant un compromis à partir de deux propositions concurrentes.