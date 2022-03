Le maire d’Halifax veut que le parc Meagher soit rendu à l’usage de la communauté

Le petit parc à l'extrémité ouest d'Halifax est actuellement utilisé comme site de tente par des personnes sans-abris depuis août.

Le maire soutient que la ville travaille avec le gouvernement provincial pour créer des options de logement pour les personnes qui vivent au parc.

Ce n’est pas une responsabilité municipale. Mais je sais que la province y travaille également fort , dit-il.

Le ministre et moi avons eu un certain nombre de conversations sur la manière d'obtenir des solutions permanentes, mais en attendant, nous faisons des choses.

Il dit que la ville avait fait un investissement majeur en installant 26 logements modulaires à Dartmouth, avec 38 encore à venir à Halifax. Les unités d'Halifax devaient être prêtes fin janvier, mais cette date a récemment été repoussée une fois de plus au 6 mai.

Il y a aussi d'autres unités en construction dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral, dont certaines dans un ancien motel de Dartmouth.

L'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse est sur le point d'acheter l'hôtel Travelodge à Dartmouth pour en faire des logements pour sans-abri. Photo : Google

Selon le maire, bien des gens qui vivent au parc Meagher recherchent un sentiment de communauté et d'appartenance et les unités modulaires peuvent fournir cela.

Il dit que l'objectif est de travailler pacifiquement avec des groupes comme P.A.D.S. Community Network, un regroupement qui offre un soutien aux personnes séjournant au parc, pour trouver une solution qui a du sens pour toutes les personnes impliquées.

Mais Victoria Levack qui œuvre au sein de P.A.D.S. croit plutôt que les unités modulaires sont un peu comme mettre un pansement sur une plaie béante .

Elle soutient que le directeur général de la Ville, Jacques Dubé, lui a envoyé un courriel disant qu'il espérait travailler avec l'organisme pour aider à nettoyer le parc dans les prochaines semaines.

Le parc Meagher, le 4 mars 2022. Les personnes séjournant sur le site ont reçu l'ordre des autorités municipales de démonter une structure utilisée pour stocker de la nourriture, car il s'agissait d'une structure illégale. Photo : Radio-Canada / Craig paisley

Permettez-moi d'être très clair , dit madame Levack. Nous ne vous aiderons pas à nettoyer le parc s'il n'y a nulle part où aller pour ces gens.

Selon elle, aucune offre de logement à long terme n'a encore été faite à ceux qui séjournent dans le parc et qui n'ont nulle part où aller. Elle explique comment beaucoup d’entre eux ont été expulsés des refuges à cause d'une maladie mentale ou d'autres problèmes.

Selon elle, tant qu'il n'y a pas de solutions permanentes, accessibles et dignes pour les personnes qui vivent au parc, la municipalité ne devrait pas les évacuer.

Le maire, Mike Savage dit que l'une des raisons pour lesquelles l'idée d'unités modulaires a été choisie était qu'il y a des personnes qui ont besoin de soins spéciaux qui ne peuvent pas aller dans d'autres types de logements.

Mike Savage, maire d'Halifax Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il ajoute que lui et les conseillers municipaux ont répondu aux préoccupations des résidents près du parc Meagher tout en gardant à l'esprit les droits des personnes sans logement.

Et cela s'est produit avant le 18 août lorsque nous avions ces autres zones de campement, des entreprises et des individus ont été touchés , dit-il. Il fait référence au jour où la police de la ville a retiré des dizaines de tentes et d'abris sur le site de l'ancienne bibliothèque de Spring Garden en plus d'arrêter et d’asperger de gaz poivré des manifestants.

Et pas seulement des gens qui n'aiment pas la vue de la pauvreté, comme on pourrait le penser, mais des gens qui se soucient vraiment des gens, de leur santé et de leur sécurité ainsi que d'eux-mêmes et de leurs familles.

Il dit que même si le logement est un droit humain, les gens ne peuvent pas être forcés d'y aller s'ils ne le veulent pas pour diverses raisons.

La ville à l’intention de travailler avec ces personnes et de travailler avec la province pour fournir un soutien global aux gens sans logis qui vivent au parc.