TransEstrie fermera pour une durée indéterminée, faute de financement

On fait aussi de l’information en format collation.

L'organisme devra mettre à pied la majorité de son personnel et cessera d'offrir des services communautaires pour les populations trans, non-binaires et en questionnement de l’Estrie.

TransEstrie explique que sa principale subvention, octroyée par le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 de Femmes et Égalités des Genres Canada, arrive à échéance le 31 mars 2022. En dépit des démarches lancées par l'organisme, aucune autre source de financement suffisante n'a encore été trouvée. L'organisme attend des réponses à ces demandes de financement qui arriveront uniquement à partir de la mi-avril.

Malgré cet important défi, l'organisme reste optimiste de relancer rapidement ses activités. Je garde espoir que nos bailleurs de fonds vont reconnaître la valeur de l’expertise que TransEstrie possède et l’importance des services que nous offrons. On ressent chez nos usager.e.s tout le soulagement que nos services leur offrent, et une fermeture complète à long terme de l’organisme pourrait s’avérer catastrophique pour nos communautés , souligne Geneviève Ste-Marie, responsable de la coordination générale par intérim de l’organisme.

L'organisme déplore ne pas avoir pu obtenir de financement récurrent depuis sa création. Seules des subventions par projet lui ont été octroyées jusqu'à maintenant pour offrir ses services.

Créé en 2019, TransEstrie rappelle qu'il constitue la principale ressource en service communautaire destinée aux populations trans, non-binaires et en questionnement de l’Estrie.