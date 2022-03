Accusations de conduite déshonorante et d’insubordination contre un policier d’Ottawa

Les commentaires de l’agent de police Paul Heffler ont été captés dans une vidéo, datée de juin 2019, qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, en avril 2021.

M. Heffler est l'un des trois policiers d'Ottawa vus et entendus dans la vidéo, captée par une caméra de sécurité, devenue virale après sa mise en ligne. Les agents, alors en service et en uniforme, se tiennent dans un garage privé en attendant d’exécuter un mandat.

Au cours de leur conversation, M. Heffler est entendu en train de paraphraser quelqu'un dont le nom est inaudible, en disant : Nos jours sont finis. Le jour de l'homme blanc est terminé .

Un autre agent acquiesce alors : Il a probablement raison .

Je pense que nous sommes la minorité, à ce stade , poursuit M. Heffler.

Ce sur quoi, un autre policier montre son accord : Si vous mettez tous les différents groupes ensemble .

L’agent Heffler poursuit la discussion sur le sujet des relations interraciales.

Vous allez à Toronto, et chaque couple que vous voyez passer est un couple mixte. Vous ne voyez pas des Blancs avec des Blancs, ensemble. C'est blanc [et] asiatique, blanc [et] indien de l'Est , dit-il.

J'ai dit à mon fils qu'il pouvait se trouver une petite amie chinoise ou asiatique , poursuit-il. S'il veut rester dans le mix, il doit mettre son pied dans la porte.

Quatre accusations en vertu de la Loi sur les services policiers

Au moment où la vidéo a largement été rendue publique, la Commission de services policiers et plusieurs membres de la communauté l'ont condamnée comme étant raciste. M. Heffler a précédemment expliqué à CBC News que ses propos ont été pris hors de leur contexte et qu'il essayait de parler de la démographie de la population.

Le policier fait face à trois chefs de conduite déshonorante et à un chef d'insubordination en vertu de la Loi sur les services policiers.

Il n'a pas encore soumis de plaidoyer. Contacté pour commenter cette affaire, l’agent a assuré : La vérité est comme le soleil. Vous pouvez la cacher un peu, mais elle ne s'en va pas .

Selon l'avis d'audience, la police allègue que M. Heffler a utilisé un langage inapproprié et offensant pendant son service , le 9 juin 2019. Les trois autres accusations ne sont pas liées à la vidéo ou aux commentaires de l'agent dans celle-ci.

La police allègue également qu'en février 2021, M. Heffler a conclu deux enquêtes criminelles distinctes de manière inappropriée et non professionnelle .

Les enquêteurs des normes professionnelles allèguent, en outre, qu'une fois, en février 2021, et une autre fois, en novembre 2021, M. Heffler a envoyé des courriels inappropriés et non professionnels à l'ensemble du service.

Lors de l'incident de novembre, la police allègue qu'il a également envoyé des courriels au chef de police et à un autre membre du Service de police d'Ottawa.

Dans l'un de ces courriels, précédemment obtenu par CBC News, M. Heffler interrogeait l'ancien chef de police Peter Sloly – dans un courriel général à tous les agents – sur des allégations de représailles faites par le conjoint de l'une des employés de la police ayant fait des allégations de harcèlement sexuel contre le chef adjoint Uday Jaswal, qui a aujourd'hui démissionné.

M. Heffler a envoyé un courriel de réponse générale demandant au chef de la police s'il s'agissait d'un double discours de s'engager à changer l'organisation tout en accusant le conjoint de l'une des victimes présumées d'accusations [disciplinaires] apparemment non fondées .

Critiqué pour sa gestion de la manifestation des camionneurs, Peter Sloly a démissionné le 15 février dernier, tandis que M. Jaswal a démissionné à peine neuf jours plus tard, avant sa propre audience disciplinaire.

La police d'Ottawa a par la suite limité l’utilisation par les agents de la liste de diffusion principale de courriels. Le processus nécessite désormais d’obtenir l'approbation d'un superviseur de rang supérieur avant de pouvoir envoyer un courriel dans la boîte de réception de l’ensemble des employés de la police.

Aucune des allégations visant M. Heffler n'a encore été évaluée.

Avec les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC News