La plupart des Néo-Écossais seraient favorables à l’assouplissement des restrictions

L'enquête de la firme Narrative Research suggère que près des trois quarts des Néo-Écossais appuient l'assouplissement des restrictions dans l'ensemble, tandis que 24 % s'y opposent.

En ce qui concerne le port de masques, 48 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient en faveur de la suppression de l'exigence, tandis que 47 % sont opposées.

En général, les jeunes résidents sont plus favorables à l'assouplissement des restrictions que les résidents plus âgés , dit la société basée à Halifax.

La fin de la plupart des restrictions est une bonne nouvelle pour Cara O'Leary, une femme de 38 ans qui vit dans la région de Windsor Junction.

C'est un peu comme si nous avions, je ne veux pas dire atteint la ligne d'arrivée, mais nous avons atteint une sorte de jalon , dit-elle.

Maintenant, nous pouvons, espérons-le, nous détendre un peu dans un nouveau sens de la normalité et commencer à avoir un peu plus de flexibilité avec ce que nous pouvons faire.

Elle travaille dans le domaine de l'éducation et elle a encore l'intention d'être prudente. Elle dit qu'elle pourra toujours porter son masque dans certaines situations par exemple lorsqu’elle se déplace dans une foule.

Un homme portant un masque marche dans les Jardins Publics d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

À son avis, à ce stade de la pandémie, les gens devraient avoir le choix de porter un masque.

Et puis elle rappelle que les entreprises et les restaurants ont très souffert.

Les gens qui ont suivi les règles tout ce temps, il est important pour eux d'avoir la possibilité de faire les choses qui leur ont manqué au cours des deux dernières années.

Des changements trop rapides

Mais Kim Fry, qui a déménagé en Nouvelle-Écosse avec son partenaire et son fils de cinq ans de Toronto en juin dernier, pense que les restrictions sont assouplies trop rapidement.

Elle aurait préféré que les règles soient levées progressivement, pas toutes en même temps.

Elle dit que la décision de lever complètement les restrictions lundi ne semble pas être une décision basée sur la science.

Le principe de précaution est un principe très important lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne la santé publique , dit la femme de 46 ans maintenant établie à Halifax.

Juste prétendre que c'est fini, nous allons tout jeter par la fenêtre, c'est incroyablement irresponsable.

Dès le 21 mars, le port du masque en milieu scolaire ne sera plus obligatoire en Nouvelle-Écosse. Photo : Associated Press / LM Otero

Et elle ne comprennd pas la décision de lever l’exigence du port du masque, en particulier dans les écoles.

Cela me semble fou que ce soit les vacances de mars et que les enfants se mêlent aux gens d'autres communautés et qu'ils partent en vacances et qu'ils vont tous revenir ensemble lundi.

Plus obligatoire, mais recommandé

Ce n'est pas parce que les mesures sont levées et que les gens ne sont pas légalement contraints que la pandémie est terminée et que les gens ne devraient pas continuer à faire toutes ces choses , dit le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Ce n'est pas parce que nous ne disons pas que vous devez le faire que les gens doivent arrêter de le faire.

Nous recommandons toujours fortement aux gens de se faire vacciner, de rester à la maison si vous êtes malade, une forte recommandation que les gens continuent de porter des masques dans les lieux intérieurs, sur les lieux de travail et dans les lieux publics.

Le Dr Strang dit faire confiance aux Néo-Écossais qui ont, dans l'ensemble, suivi ses conseils et respecté les restrictions durant la pandémie.

Une grande partie de notre succès est que la grande majorité du public a compris au cours des deux dernières années ce qu'il doit faire et je suis convaincu que la grande majorité des Néo-Écossais vont encore comprendre cela.

Il a dit qu'il y avait encore beaucoup de virus , mais il est confiant dans la décision de lever les restrictions maintenant en fonction du nombre de Néo-Écossais qui ont un niveau élevé d'immunité contre le virus.

Beaucoup de soutien pour l'abandon des mandats de vaccination

Le sondage de la firme Narrative Research suggère aussi que 61 % des Néo-Écossais interrogés sont favorables à la suppression des exigences de preuve de vaccination, tandis que 35 % s’y opposent.

La majorité des Néo-Écossais interrogés sont favorables à la suppression des exigences de preuve de vaccination, selon un récent sondage. Photo : CBC/Matthew Howard

Selon ce même sondage, le rythme d'assouplissement des restrictions a été à peu près correct pour la moitié de la population tandis qu'un tiers des répondants disent que les choses évoluent trop rapidement et un petit groupe pense que les choses évoluent trop lentement.

Le sondage a été mené du 4 au 8 mars auprès de 1 212 résidents de la Nouvelle-Écosse à partir d'un panel en ligne de Narrative Research.

La société a déclaré qu'en tant qu'échantillon non probabiliste, un échantillon où les résidents se sont joints à un panel pour partager leurs opinions, et conformément aux normes de recherche sur l'opinion publique du Conseil canadien d'information sur la recherche, une marge d'erreur n'a pas été appliquée.