NORCAT reçoit 418 500 $ et prolonge son programme d’innovation

Le gouvernement fédéral entend ainsi créer une trentaine d' emplois sur 3 ans, affirme le député libéral Marc Serré dans un communiqué de presse.

NORCAT, un centre de technologie et d'innovation à but non lucratif, offre une formation en santé et sécurité pour l'industrie minière.

Le financement fédéral permettra à NORCAT de fournir aux entreprises admissibles jusqu'à 10 000 $ pour soutenir le développement, les tests et la certification de produits.

Jason Bubba, chef de l'exploitation, NORCAT, explique à un groupe le fonctionnement du programme. Photo : Courtoisie / FedNor

Dans sa troisième phase, le gouvernement s'attend à ce que le programme soutienne huit entreprises en démarrage et aide 12 entreprises locales à se développer.

La députée fédérale de Sudbury, Vivianne Lapointe, a fait l'annonce du financement.

« Cet investissement dans NORCAT aidera à stimuler notre économie en accélérant le développement de la technologie, en améliorant les taux de réussite des entreprises et en maximisant les occasions au sein de l’écosystème de l’innovation de Sudbury. » — Une citation de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, dans un communiqué

Mr. Serré a précisé que le programme avait aidé à créer 28 nouvelles entreprises et 46 emplois à temps plein au cours de ses phases précédentes.

Avec des informations de CBC News