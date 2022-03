La région de Miramichi est sans député à Fredericton depuis sept mois

Les résidents de plusieurs communautés de la grande région de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, n’ont pas de député pour les représenter à Fredericton depuis août 2021. Certains s’impatientent, d’autres non.

Les circonscriptions de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin et de Baie-de-Miramichi-Neguac sont sans représentation. Leurs élus, soit la libérale Lisa Harris et le conservateur Jake Stewart, ont démissionné en août 2021 pour faire le saut en politique fédérale. Ils se sont affrontés lors des élections et M. Stewart a été élu.

Les élections partielles provinciales auront lieu le 20 juin. Les gens auront donc passé 10 mois sans représentant à Fredericton.

L’entrepreneur Jody Williston, à Baie-Sainte-Anne, en a long à dire à ce sujet.

Comme entrepreneur, j’aimerais avoir un représentant dans la circonscription qu’on pourrait appeler pour nos [préoccupations]. Mais, ça ne fait pas de bons sens , affirme M. Williston.

S’il y a quelque chose qui arrive, qui est-ce qu’on appelle? Et pas seulement ça. Nous autres, on a une entreprise, mais il y a beaucoup de particuliers qui, peut-être, ont des [préoccupations]. Ils ne peuvent pas les amener à personne tout de suite , ajoute-t-il.

Un autre entrepreneur, Aurèle Plourde, exprime un avis similaire.

Moi, j’ai une petite entreprise. Des fois, tu aurais besoin d’aide pour faire de petites démarches, n’importe quoi, et là on a un problème. On n’a personne pour nous représenter. Je ne sais pas où en s’en va , déplore M. Plourde.

Les partis politiques commencent à se préparer

Le Parti vert vient d'annoncer que Chad Duplessis, un conseiller municipal de Miramichi, sera son candidat dans Baie-de-MIramichi-Neguac.

Le Parti libéral n'a pas encore choisi qui portera sa bannière lors des partielles. Les assemblées d'investiture auront lieu les 9 et 10 avril.

Quant au Parti progressiste-conservateur, les dates des assemblées d’investiture ne sont pas encore déterminées. On compte les établir prochainement.

Et à l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un candidat a été choisi. L'autre va l'être le 9 avril.

