Pascal Yiacouvakis : quand les changements climatiques s’invitent dans la météo

Entré à Radio-Canada en 1994, le météorologue Pascal Yiacouvakis quitte les ondes vendredi. À l’aube de la retraite, il fait le bilan d’une carrière marquée, entre autres, par les catastrophes et les changements climatiques.

Nous nous sommes donné rendez-vous devant l’entrée principale de la Maison Radio-Canada. Le ciel est gris, des flocons commencent à former un tapis blanc. Une météo un peu triste pour mon départ , convient Pascal Yiacouvakis.

Le météorologue a décidé de prendre sa retraite, après 28 ans sur les ondes du diffuseur public. Il entrera vendredi matin au boulot pour l’une des dernières fois.

C’est un hasard qu’il se soit retrouvé à la télé, explique-t-il, en route vers son bureau. Avant d’y atterrir, il a été prévisionniste pour Environnement Canada durant près de dix ans, période pendant laquelle il a également été enseignant. Si j’ai ce côté-là communicateur, c’est parce que j’ai enseigné.

À l’émission matinale de 1994 à 2011, puis au Téléjournal, il aura contribué à vulgariser la science derrière les prévisions du temps.

C’est le fil conducteur de sa carrière.

La crise du verglas

Pascal Yiacouvakis, lors de la crise du verglas, en janvier 1998. Photo : Radio-Canada

Le lundi 5 janvier 1998 au Montréal ce soir, Pascal Yiacouvakis se tient devant une voiture aux fenêtres givrées : Regardez ce qui s’est accumulé en moins d’une heure. Et on en a jusqu’à au moins demain midi. [...] C’est de la pluie verglaçante, ça gèle, alors ça va sûrement causer des problèmes.

Il ne croyait pas si bien dire. C’était, évidemment, le début de la crise du verglas.

C’est une des catastrophes les plus coûteuses de l’histoire du Canada, mais c’est la durée de l’événement qui m’a marqué, se souvient Pascal Yiacouvakis. Je couchais ici, je dormais sur une banquette dans une salle de répétition. J’ai gardé les mêmes vêtements pendant quatre jours parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi!

Il faudra attendre le vendredi avant que les précipitations ne cessent. Durant toute la semaine, le public et ses collègues se sont fiés à lui, à ses prévisions.

« À cette époque-là, il n'y avait pas une multitude de sources d’information. Les journalistes me téléphonaient, je leur donnais l’information. C’était vraiment incroyable le verglas. » — Une citation de Pascal Yiacouvakis

J’aurais jamais pu m’imaginer qu’on allait vivre quelque chose comme ça , dit-il.

La responsabilité d’expliquer les changements climatiques

Mais au fil du temps, il a observé d’autres phénomènes inattendus. Les catastrophes à répétition, comme les ouragans et les inondations, ont relevé le niveau d’intérêt pour la météo, selon lui, et donné un autre sens à son travail.

Quand on parle de ce qui s'est passé à Lytton en Colombie-Britannique, illustre-t-il, où on a atteint [à l’été 2021] un record de près de 50 °C, bien, on n’avait jamais atteint ça, jamais dans l’histoire de la météorologie canadienne.

Ce record a été battu le lendemain, puis encore une fois le surlendemain.

Pascal Yiacouvakis est d’avis qu’il était de sa responsabilité de faire comprendre au public ce que sont les changements climatiques. Photo : Radio-Canada

Le travail du météorologue, c’est de le dire, de faire la mise en contexte, résume Pascal Yiacouvakis. J’ai utilisé le mot inimaginable deux fois je pense en ondes [pour parler de cette vague de chaleur] et des gens m’ont écrit pour me dire : "Mon Dieu, je vous sens très préoccupé." J’ai répondu : "Écoutez, c’est inimaginable".

Il est d’avis qu’il était de sa responsabilité de faire comprendre au public ce que sont les changements climatiques. Les gens sont préoccupés par ça, mais il y a beaucoup de travail à faire, croit-il. On voit qu'on est encore très dépendant des énergies fossiles.

Il était jusqu’à aujourd’hui l’un des rares météorologues de formation à faire encore ce métier au Québec. La mise en contexte des prévisions est la raison pour laquelle il croit que le métier survivra aux applications mobiles.

Du mauvais temps se prépare, O.K., mais pourquoi? , demande Pascal Yiacouvakis.

Détenteur d’un baccalauréat en géographie physique et d’une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l’Université du Québec à Montréal, son travail a été souligné par ses pairs à plus d’une reprise. En 2002, il a notamment remporté le Prix Alcide-Ouellet décerné par l’Association professionnelle des météorologistes du Québec pour sa contribution exemplaire à la diffusion des connaissances en météorologie.

En 2009, la Société canadienne de météorologie et d'océanographie lui a accordé une citation de mérite pour sa rigueur et son professionnalisme. Il a également reçu le Prix reconnaissance aux diplômés de la Faculté des sciences de l’UQAM en 2020.

J'ai pas de but en tant que tel, dit-il, à la veille de son dernier bulletin. Mais le but c'est de faire la meilleure prévision possible, puis aussi d'intéresser les gens à ce que tu fais.