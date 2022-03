Des colliers intelligents pour surveiller les bisons dans le parc national Elk Island

Le personnel du parc national Elk Island  (Nouvelle fenêtre) utilise la géolocalisation pour comprendre les déplacements et le comportement des nombreux bisons qui y vivent.

Le parc, situé à 35 minutes à l'est d'Edmonton, abrite environ 1000 bisons des bois et des plaines. Dix femelles de chaque troupeau ont été choisies au hasard pour porter les traceurs de haute technologie.

Ces bisons sont équipés de colliers intelligents pour savoir où et pourquoi ils errent, explique Jonathan DeMoor, écologiste du parc.

« Nos colliers GPS enregistrent un emplacement toutes les deux heures et transmettent ces données par satellite une fois par jour, de sorte que ces cartes représentent un instantané de chaque point de la journée. » — Une citation de Jonathan DeMoor, écologiste du parc national Elk Island

Cela signifie que, même si le personnel du parc ne connaît pas les emplacements à la minute près, il a une idée assez précise de l'endroit où les bisons passent la majorité de leur temps.

Ces informations sont affichées sur une carte au centre d'accueil du parc pour augmenter les chances des visiteurs de retrouver le troupeau , se réjouit Jonathan DeMoor.

Souvent, le troupeau est juste hors de vue, au-dessus d'une colline ou caché dans un bosquet d'arbres , dit-il.

Les employés du parc national Elk Island utilisent désormais des technologies de géolocalisation pour traquer les bisons. Photo : CBC / Adrienne Lamb

« Les informations que nous obtenons grâce à ces colliers nous permettent de comprendre comment les bisons utilisent le parc, quels types d'habitats ils utilisent et comment ils se déplacent selon les saisons. » — Une citation de Jonathan DeMoor, écologiste du parc national Elk Island

Il s'agit d'un grand troupeau qui se divise en petits groupes, puis revient, se mélange et se sépare à nouveau en différents groupes , constate Jonathan DeMoor.

Les colliers sont également équipés d'un accéléromètre, un dispositif semblable à un Fitbit, qui enregistre les mouvements des bisons.

Une caméra vidéo pour capter l'heure de la sieste

Les colliers équipés d'appareils photo sont récupérés par le personnel du parc national Elk Island pour collecter des informations sur les habitudes de vie des bisons. Photo : Courtoisie Parcs Canada / Jonathan DeMoor

Le parc collecte les données des colliers depuis 2016, mais récemment, l'un des animaux a également été équipé d'une caméra.

Il s'agit en fait d'un collier radio combiné à un collier vidéo sur sa partie inférieure , explique Brian Eaton, président de la Friends of Elk Island Society  (Nouvelle fenêtre) (FEIS), qui a acheté la caméra d'une valeur de 5000 dollars.

La caméra, fixée au bison de cinq ans surnommé Feisty, enregistre 20 secondes de vidéo toutes les heures de la journée.

Après une année accrochée à Feisty, la caméra a révélé que celle-ci passe, sans surprise, beaucoup de temps à marcher et se nourrir, mais il y a aussi des vidéos de Feisty regardant l'afflux des visiteurs, se vautrant par terre et faisant des siestes dans les hautes herbes.

Des données précieuses

Les visiteurs du parc national Elk Island pourront profiter des données collectées et retranscrites sur une carte afin de retrouver les bisons. Photo : CBC / Adrienne Lamb

En comparant ces extraits vidéos aux données de localisation, les chercheurs peuvent avoir un aperçu plus clair du comportement du troupeau.

Maintenant nous pouvons regarder ces vidéos et les comparer avec les données recueillies sur l'accéléromètre et les calibrer avec les données des colliers intelligents de tous les animaux. Le résultat est nettement plus précis . note Brian Eaton.

Recherche et conservation

Feisty et ses amis broutent dans le parc national Elk Island, à l'est d'Edmonton. Photo : Parc Canada / Jonathan DeMoor

Le bison est le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Des millions d'entre eux parsemaient autrefois le continent, de l'Alaska au Mexique, avant d'être chassés jusqu'à l'extinction par les premiers colons.

Le gouvernement canadien a acheté l'un des troupeaux restants et, entre 1907 et 1912, a expédié plus de 700 animaux par train à Elk Island.

Cet espace de 194 kilomètres carrés est le plus grand parc national entièrement clos du pays, où se mêlent prairies et forêts boréales.

Avec des informations d'Adrienne Lamb