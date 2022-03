Des dons de Drummondville sont envoyés en Ukraine 

On fait aussi de l’information en format collation.

La collecte de dons mise sur pied la semaine dernière a porté ses fruit. Médicaments, lait maternisé, vêtements pour enfants et matériel médical ont pris le chemin de Montréal pour ensuite être envoyés en Ukraine.

Sylvie Francoeur fait partie des bénévoles qui se sont impliqués dans le projet.

« J’étais à la maison et je voyais les enfants en désolation. Je me disais "ça ne se peut pas, tant de souffrances, je ne peux pas rester chez moi sans rien faire.” » — Une citation de Sylvie Francoeur, bénévole

On ne lâche pas, une semaine on peut aller acheter un produit, l’autre semaine on peut faire un don , ajoute Marlen Leclerc, une autre bénévole.

Quelques-unes des boîtes de dons envoyées de Drummondville. Photo : Radio-Canada

Ces dons seront particulièrement utiles, constate le résident de Drummondville Sylvain Nelson. Ce dernier a épousé une Ukrainienne quelque temps avant le début des hostilités. De retour au Québec, il a mis en branle des procédures pour faire venir sa femme au pays. Il doit maintenant se résigner à la voir survivre dans des conditions très précaires en Ukraine.

C’est difficile. Ils ne mangent pas tous les jours, les épiceries sont vides et pas réalimentées. Heureusement, à l’occasion, des cultivateurs du coin leur apportent un peu de nourriture, mais ce n’est pas suffisant, ce n’est pas tous les jours, et sinon, ils leur apportent de la nourriture pour 50 personnes quand ils sont 150 , souligne-t-il.

En plus des dons matériels, les bénévoles de Drummondville ont recueilli environ 13 000 $

Avec les informations de Jean-François Dumas