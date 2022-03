Nouveau directeur du service de la sécurité publique à la MRC des Collines-de-l’Outaouais

On fait aussi de l’information en format collation.

Il a consacré plus de 25 années de sa carrière professionnelle au Service de police de la Ville de Montréal. Il a notamment été cadre pendant une décennie.

On le décrit comme un homme qui a su instaurer une culture de collaboration avec la population et les différents partenaires basée sur la communication et le respect , détaille le communiqué de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Martial Mallette remplacera Yves Charette, qui a tourné la page sur ce chapitre de sa vie après cinq années de loyaux services.

Le préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Marc Carrière, s’est dit heureux de cette nomination.