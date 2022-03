Soumissions du pont de Sainte-Anne : Andrée Laforest discutera avec Julie Dufour

La députée de Chicoutimi se questionne sur le contenu de l’appel d’offres.

Je n'ai aucune idée de ce qui était dans l'appel d'offres. Est-ce qu'on peut revoir l'appel d'offres? Est-ce qu'on peut diminuer les exigences? Je ne sais pas comment était fait l'appel d'offres, on ne l'a pas vu. Donc, je vais discuter avec la mairesse de Saguenay à savoir si on a respecté les conditions qui étaient minimales, soit la sécurité pour le pont de Saint-Anne, ou si on est allé dans un appel d'offres très, très élevé , a lancé Andrée Laforest, lorsque questionnée à l’occasion d’une conférence de presse sur un autre sujet.

Québec a déjà accordé une subvention de trois millions de dollars pour soutenir le projet évalué à la base à six millions de dollars. Je vais discuter avec la mairesse et après on va voir, mais on sait très bien que le six millions qui a été investi, il ne faudrait vraiment pas le perdre , a-t-elle ajouté.

Les entreprises Cegerco et Inter-Projet Construction sont les deux seuls soumissionnaires dans ce projet qui a été divisé en trois lots. Au total, Cegerco a proposé 14,7 millions de dollars et Inter-Projet 9,1 millions de dollars pour la réalisation des trois parties.

Le projet comprend le réaménagement de la sortie nord du pont, des travaux sur les piliers et les trottoirs, de même que l'asphaltage du pont et la peinture d'une partie de la structure affectée par la rouille.

Rappelons que ce pont ne sert plus à la circulation automobile depuis 1972, soit depuis la construction du pont Dubuc. Il a été achevé de construire en 1933.

Avec des informations de Myriam Gauthier