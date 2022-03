PlayStation présente la jouabilité de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard

PlayStation a donné jeudi un généreux aperçu de la jouabilité de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard, l’un des jeux les plus attendus de l’année, qui sortira pendant le temps des Fêtes 2022. D’une durée d’une vingtaine de minutes, la présentation State of Play a permis de démontrer les nombreuses caractéristiques contenues dans ce monde ouvert inspiré par la saga Harry Potter.

Les joueurs et joueuses pourront créer leur propre personnage en choisissant sa voix, sa morphologie et son sexe. Ces choix détermineront dans lequel des quatre dortoirs de l’école de sorcellerie Poudlard – Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard – il ou elle sera logé.

Le principal élément de l’intrigue, qui se déroule à la fin du 19e siècle, concerne la découverte d’une magie ancienne, dont veulent s’emparer de méchants gobelins afin d’anéantir les jeunes sorciers et sorcières.

La bande-annonce de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard a été diffusée le 16 septembre 2020, le jour de l’annonce officielle du jeu à l'occasion du salon annuel PlayStation Showcase.

La première partie du jeu se passe sur les bancs d’école, où le personnage suit des cours de cinquième année portant sur les sorts, les mesures de défense contre les Forces du Mal, l’herboristerie et la création de potions , indique la présentation vidéo de State of Play.

Comme Harry avant eux, les joueurs connaîtront le sentiment d’arriver dans une nouvelle école de sorcellerie où ils ne connaissent personne , explique la scénariste Moira Squier, dans un entretien publié sur le blogue de PlayStation France.

Et, comme Harry, le personnage qu’ils incarnent a une petite notoriété dès le début.

L’exploration libre des intérieurs et des extérieurs du château de Poudlard s’annonce comme l’une des facettes les plus riches de ce jeu de rôle (RPG) immersif à l’esthétique léchée. Les joueurs et joueuses pourront se promener dans des lieux familiers sous un jour nouveau, notamment dans le village de sorciers et sorcières Pré-au-Lard ou dans la Forêt interdite.

L’un des principaux alliés du protagoniste est le professeur Eleazar Fig, qui aide le joueur ou la joueuse à résoudre des énigmes ou à affronter des ennemis. Il lui montrera comment maîtriser différents accessoires et pouvoirs magiques, comme le bouclier anti-sortilège, ou la capacité de combiner des douzaines de sorts adaptés à diverses menaces.

À noter que J. K. Rowling n'a pas participé à la conception de Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard, qui a été édité par Portkey Games, une étiquette appartenant à la filiale Warner Bros. Interactive Entertainment. Le jeu est néanmoins ancré dans le Wizarding World, l’univers étendu de la saga Harry Potter.

Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, ainsi que sur la famille d’appareils Xbox One.

