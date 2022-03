New Richmond exprime son soutien au peuple ukrainien

Une centaine de Gaspésiens ont répondu présents lors du rassemblement citoyen organisé en solidarité avec le peuple ukrainien, jeudi soir, à la salle de spectacle de New Richmond, dans la Baie-des-Chaleurs.

Parmi les citoyens mobilisés, un couple d’origine ukrainienne installé à New Richmond depuis dix ans, était présent. Les participants de la soirée étaient d'ailleurs réunis pour soutenir symboliquement. Volodymyr Zmazhenko, sa femme Julia et leurs deux filles.

La famille du couple vit encore en Ukraine et est actuellement prise au piège dans la partie du territoire occupé par les forces russes.

Au moins ils sont encore en vie… pour l’instant , ajoute Volodymyr Zmazhenko. La situation est grave, toujours. Ça va faire trois semaines et c’est un cauchemar.

Josée Kaltenback fait partie des citoyens à l'initiative du rassemblement, organisé autour du témoignage de Volodymyr Zmazhenko. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Depuis plusieurs semaines, le couple reçoit beaucoup de messages de personnes qui se disent prêtes à venir en aide à leurs compatriotes.

« C'est hallucinant d'avoir autant de messages et de soutien des gens d'ici. On se sentait chez nous ici, mais maintenant, c'est encore plus le cas. » — Une citation de Volodymyr Zmazhenko, Ukrainien installé à New Richmond depuis 10 ans

La mobilisation, à l'initiative des citoyens de New Richmond, confirme le soutien des Gaspésiens au peuple ukrainien. La rencontre a d’ailleurs été l’occasion de répertorier les différents moyens de venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

Lors du rassemblement, un comité de suivi a été mis en place pour coordonner l'aide à apporter aux victimes de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L'accueil de réfugiés et la façon de faire des dons ont notamment été expliqués à la foule, qui a pu poser des questions. Une dizaine de participants ont par ailleurs levé la main pour faire partie d'un comité de suivi qui sera chargé de mettre en place des initiatives concrètes.

Appui de la ville de New Richmond

La Ville de New Richmond a tenu à manifester aussi son soutien. En marge de ce rassemblement, le drapeau ukrainien a été hissé devant l’hôtel de Ville. Le maire, Éric Dubé, considère qu’il était incontournable que l’Administration municipale démontre son appui de façon concrète.

Même si les gens peuvent se dire que c’est loin de chez nous, ça nous touche quand même. Dans des situations comme celles-là, toute la planète est vraiment petite , estime l’élu.

Le maire de New Richmond, Éric Dubé, considère incontournable de démontrer son appui. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Volodymyr Zmazhenko affirme que ce genre de rassemblement aide à inciter les gouvernements de Québec et d'Ottawa à se mobiliser pour les victimes de la guerre. On n’a pas besoin d’envoyer les troupes canadiennes sur le champ de bataille, en revanche, on a besoin de beaucoup de soutien de l’international pour finir la guerre , affirme-t-il.

L'Ukrainien espère notamment que l'aide de sa communauté permettra d'accueillir des membres de sa famille élargie en Gaspésie.

En attendant, il invite les Gaspésiens à faire un don aux associations d’aide humanitaire.

Le maire Éric Dubé renchérit : On comprend que ce n’est pas nous autres qui allons régler cette guerre-là mais il y a des moyens pour contrer la grande crise humanitaire.

La Ville s'est d'ailleurs montrée ouverte à soutenir d'éventuelles initiatives qui seront mises de l'avant par le comité de suivi.

Selon les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2,7 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe le 24 février.

Avec les informations de Roxanne Langlois