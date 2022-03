Neuf morts et deux Ontariens blessés dans un accident au Texas

Six membres de l'équipe de golf d'une université du Nouveau-Mexique et leur entraîneur ont perdu la vie dans l'accident qui s'est produit mardi soir dans l'ouest du Texas, selon la police.

L'adolescent de 13 ans et son père, âgé de 38 ans, ont eux aussi péri.

Les deux Ontariens dans un état critique, mais stable

Les deux étudiants canadiens sont encore hospitalisés dans un état critique.

Dayton Price, 19 ans, de Mississauga, en Ontario, et Hayden Underhill, 20 ans, d'Amherstview, en Ontario, ont été grièvement blessés alors qu'ils étaient à bord de la fourgonnette. Tous deux ont été transportés par hélicoptère au Centre médical universitaire de Lubbock, à environ 180 km au nord-est.

Dayton Price a publié cette photo sur son compte Instagram en 2021 lorsqu'il a signé sa lettre d'intention de jouer au golf pour l'Université Southwest, au Nouveau-Mexique. Photo : Instagram/Dayton_Price_Golf

Ils sont à la fois dans un état stable et en convalescence, et font de plus en plus de progrès , a déclaré jeudi le prévôt de l'Université Southwest, Ryan Tipton, à propos des deux étudiants blessés.

Selon lui, le président de l'université, Quint Thurman, a rendu visite aux parents des étudiants à l'hôpital, ce qui illustre le lien communautaire proche qu’entretient le collège qui compte seulement environ 350 étudiants sur le campus.

Le frère de Hayden Underhill, Drew, a affirmé que leurs parents, Ken et Wendy, s'étaient envolés pour le Texas.

Le hockey a occupé une grande place dans sa vie pendant un certain temps, mais sa véritable passion est le golf , a noté Drew Underhill.

Une page a été créée sur GoFundMe par le père de Dayton Price, Darren, pour collecter des fonds pour ses frais médicaux. Jeudi à 18 h, plus de 100 000 $ ont été amassés par rapport à un objectif de 200 000 $.

Les véhicules ont pris feu après l'impact

Le soir du drame, la camionnette dans laquelle se trouvaient l’adolescent et son père s'est déporté sur la voie de circulation opposée, percutant de plein fouet la fourgonnette, d'après les autorités texanes. Les deux véhicules ont alors pris feu.

Le jeune adolescent se trouvait au volant au moment de l'accident, a affirmé Bruce Landsberg, du Conseil national de la sécurité des transports américains, à la chaîne locale KWES TV.

À 13 ans, conduire n'est pas autorisé au Texas. Il faut attendre 15 ans pour obtenir un permis de conduire et pouvoir conduire en compagnie d'un adulte titulaire d'un permis.

Le pneu avant gauche de la camionnette semble avoir éclaté avant l'accident, survenu alors que les deux véhicules roulaient à une vitesse élevée, a précisé Bruce Landsberg.