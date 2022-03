Les opioïdes ont tué 24 Yukonnais en 2021 et au mois 9 au début de 2022

Le bureau de la coroner en chef du Yukon a publié les statistiques finales sur les décès liés aux surdoses d'opioïdes pour l’année 2021. Si le nombre de morts s’élève à 24 l'an dernier, les statistiques du premier mois et demi de 2022 laissent entrevoir une année difficile à venir.

Ces décès auraient pu être évités et nos communautés continuent de se débattre avec le chagrin et la douleur associés à la perte de vies causée par la toxicomanie , lit-on dans un communiqué du Bureau de la coroner en chef du Yukon, Heather Jones.

Cette dernière ajoute que le bilan est effrayant et qu'il n’est pas nécessaire de regarder loin pour voir en quoi cette crise touche tous les habitants du territoire.

En tout, 20 des 24 personnes décédées étaient des résidents de la région de Whitehorse, où se trouve la majeure partie de la population du territoire.

Les deux tiers des victimes étaient des hommes. Des 24 personnes décédées, 10 étaient autochtones et 14 étaient allochtones. L’âge moyen des victimes est de 44 ans.

Si le fentanyl est impliqué dans les 24 décès, de la cocaïne (17 cas), des benzodiazépines (6 cas) et du carfentanil (2 cas) ont aussi été retrouvés dans les rapports toxicologiques.

Des victimes au profil différent, en 2022

Du 5 janvier au 22 février 2022, au moins 9 décès liés aux opioïdes ont déjà été constatés. L'enquête visant à déterminer les causes d'un dixième se poursuit.

Heather Jones fait remarquer que le profil des premières victimes de cette année est différent : 7 des victimes sont membres d'une Première Nation, 5 des personnes décédées sont des femmes et l'âge moyen des victimes est de 32 ans.

Heather Jones, la coroner en chef du Yukon, affirme que ce à quoi fait face le Yukon est « extrêmement difficile ». Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Du fentanyl a été détecté dans tous les cas de surdose d'opioïdes confirmés jusqu'à maintenant.

Ce que vit le Yukon est étonnamment difficile. Nous devons faire preuve de bonté, de sagesse et de compassion envers ceux qui luttent contre la toxicomanie, et travailler pour nous soutenir mutuellement dans notre deuil.

L'influence possible de la pandémie

Selon l’ancien médecin hygiéniste en chef et nouveau député fédéral du Yukon, Brendan Hanley, les données sur les surdoses semblent indiquer que l’augmentation du taux de [...] décès attribués aux opioïdes est liée avec la pandémie, peut-être pour plusieurs raisons .

Selon Brendan Hanley, il y a un lien potentiel entre la pandémie, les restrictions qui l'accompagnent et l'augmentation du nombre de surdoses mortelles au Yukon. (Archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Celui qui avait déjà prévenu, l'an dernier, que la pandémie pouvait avoir un impact sur la santé mentale des Yukonnais, cite notamment les effets secondaires des restrictions pour expliquer l'augmentation du nombre de décès.

D’une part, dit-il, les restrictions ont engendré l’isolement de gens vulnérables, et les risques liés à la COVID ont engendré de l’anxiété. Il admet par ailleurs que l'accès aux soins de santé mentale a été affecté par les restrictions.

Quant à savoir si la levée des restrictions aura un impact significatif sur la consommation d'opioïdes, le Brendan Hanley se montre prudent. Il faudra voir avec le temps , soupire-t-il.

« Ça ne va pas s’améliorer automatiquement. L’ouverture du côté social sera bonne, ce sera bien reçu, j'en suis sûr. Avec le temps, la santé mentale s'améliorera et le [sentiment] d’anxiété dans la population [s'apaisera]. » — Une citation de Brendan Hanley, député fédéral du Yukon

Il souligne toutefois que la pandémie est toujours devant nous [....] et on sait que l'incertitude [qui l'accompagne] cause de l'anxiété.

Un lien difficile à tracer, disent d'autres intervenants

Selon la coroner en chef du territoire, Heather Jones, le lien entre la pandémie, les restrictions et l'augmentation du nombre de surdoses mortelles n'est pas aussi clair.

Les chiffres confirment certainement que les décès liés aux opioïdes ont augmenté depuis mars 2020, [mais] il est vraiment difficile de savoir dans quelle mesure cela est dû aux restrictions.

La directrice de l’organisme Blood Ties Four Directions, Brontë Renwick-Shields, est du même avis.

Pour elles, le fait que les mesures de santé publique soient levées au Yukon et dans le reste du pays n’est pas forcément un signe de soulagement. La directrice de Blood Ties Four Directions rappelle en outre que la crise des opioïdes a commencé en 2016, au Yukon.

Brontë Renwick-Shields, la directrice de Blood Ties Four Directions, croit qu'il est difficile de dire si la crise des opioïdes a été amplifiée par les mesures de santé publique liées à la pandémie. Photo : Philippe Morin / CBC

Elle ajoute que pourtant les solutions pour faire face à la crise sont connues, comme l’amélioration de l’accès à la prise en charge, la mise en place de programmes culturellement appropriés et la décriminalisation.

Avec des informations d'Anna Desmarais et de Claudiane Samson