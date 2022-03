Stabilisation des nouvelles infections de COVID-19 en Alberta

Les chercheurs du projet COVID Tracker, qui réunit des experts de l’Université de l’Alberta et de l’Université de Calgary, utilisent les eaux usées pour recenser la progression de la COVID-19 dans la province.

Trois fois par semaine, ils prennent des échantillons dans 22 usines de traitement des eaux qui desservent 34 municipalités de la province.

Dans l’ensemble, il y a un déclin. Mais juste dans la dernière semaine, on a constaté qu’à quelques endroits, il y a une légère augmentation , dit Lilly Pang, professeure de médecine et chercheuse à l’Université de l’Alberta.

Les chercheurs ont vu, au cours des derniers jours, une très légère augmentation du nombre de cas à Lethbridge, Medicine Hat, Banff, Canmore et Brooks et constatent qu’à l’échelle provinciale, les cas semblent avoir atteint un plateau et ne plus baisser comme ils le faisaient jusqu’à maintenant.

Pour le moment, la hausse est loin d’être aussi marquée que ce qu’on a vu avec Omicron.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour l’instant , ajoute Lilly Pang.

Il faut vraiment attendre que ces hausses soient marquées sur la durée avant de pouvoir dire s’il y a une vraie tendance à la hausse , fait remarquer Casey Hubert, professeur associé en sciences biologiques de l’Université de Calgary.

Pour le moment ces petites hausses sont restées mineures en comparaison avec la tendance de fond à la baisse , ajoute l’expert, qui précise que si une tendance stagne, il y a des jours où il y a plus de cas et d’autres où il y en a moins.

La spécialiste des maladies infectieuses Lynora Saxinger, de l’Université de l’Alberta, note quand même qu’il s’agit d’un changement de tendance après des semaines à la baisse.

Toutes les données venant des eaux usées montraient une baisse [...] dans les communautés et là, il y a un plateau. Si ça commence à augmenter encore, ce sera à surveiller , dit-elle.

Ailleurs dans le monde, certains pays d'Europe ou d'Asie voient une hausse marquée du nombre de nouveaux cas de COVID-19. La Chine, qui maintient une politique ferme de zéro COVID-19, a imposé de nouvelles restrictions.

Les chiffres du jour

Jeudi, l'Alberta compte 967 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 67 aux soins intensifs. Il y a 22 personnes de moins hospitalisées par rapport à mercredi et trois personnes de moins aux soins intensifs.

La province a également signalé six nouveaux décès liés à la maladie, ce qui porte le total à 4019 depuis le début de la pandémie.

Le taux de positivité est de 21,03 % avec une moyenne de 20,84 % sur les sept derniers jours.

Il y a maintenant 6552 cas actifs connus de COVID-19 dans la province, soit une augmentation de 103 par rapport à mercredi. Ce chiffre n'inclut que les cas détectés par des tests PCR, auxquels la plupart des Albertains n’ont plus accès.