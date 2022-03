La mère de l’enfant de 13 mois mort à Prince Albert s’exprime pour la première fois

Kyla Frenchman affirme qu’elle éprouve de la colère et qu’elle peine encore à comprendre ce qui est arrivé à son bébé le 10 février dernier, quand des policiers de Prince Albert se sont rendus à leur domicile à la suite d'une plainte concernant une dispute domestique.

Les policiers l’ont placé en état d’arrestation et ont laissé l’enfant dans le domicile familial avec son père, Kaij Brass.

Quelques heures après, le bébé de 13 mois a été retrouvé sans vie et son père a été arrêté en lien avec cette affaire.

Kyla Frenchman affirme être une personne brisée depuis.

« Je me demande encore ce qui est arrivé à mon bébé, mais personne ne me donne de réponses. On me dit que ce n’est pas encore le bon moment pour me donner des réponses et que je dois attendre encore pendant des semaines pour avoir accès aux résultats de l’autopsie. »