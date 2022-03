Des boxeurs prêts à marquer l’histoire

On est à la maison, je dois impressionner. Je dois faire ça pour ma famille, mes amis et tout mon monde. Ça a été une grosse préparation, vraiment difficile, mais là, je me sens prêt. Je suis fatigué un peu, mais j'ai une semaine et demie pour me reposer et ramener un peu la machine parce que je l'ai poussé au maximum de sa capacité , explique-t-il.

Mikaël Zewski, s'entraîne pour son combat au Colisée Vidéotron. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Zewski devra récupérer totalement, parce que son prochain adversaire sera sans pitié. Carlos Ocampo Manriquez est considéré 8e meilleur boxeur au monde dans sa catégorie, il a remporté 32 de ses 33 combats.

Ça va être une très grosse soirée pour moi. Une victoire serait très payante. Ça m'amènerait loin dans les classements.

Zewski l'admet candidement, il a souvent négligé ses adversaires mexicains. Le faire avec Ocampo serait une grossière erreur.

Nous avions les ressources financières pour faire une offre à un boxeur qualifié mondialement. Ce n'est pas comme quand on fait des évènements dans un petit endroit où il y a moins de monde et où nous sommes plus limités , commente son promoteur, Yvon Michel, qui s'attend donc à un excellent spectacle pour ce tout premier gala au Colisée Vidéotron.

Marie-Pier Houle excitée par cette première

La boxeuse trifluvienne Marie-Pier Houle s'entraîne pour son combat au Colisée Videotron Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Depuis son inauguration, seuls les Lions de Trois-Rivières ont permis aux spectateurs d'apprécier pleinement la nouvelle infrastructure sportive de la ville. Marie-Pier Houle n'aurait manqué cette occasion pour rien au monde. Elle en sera à son deuxième combat en un mois, elle qui a signé la victoire lors d'un combat à huis clos le 24 février au Casino de Montréal.

Elle est donc déjà au sommet de sa forme. Elle a concentré ses efforts sur l'aspect technique lors de ce très court camp d'entraînement.

Ce que je veux avec ce combat, c'est d'appliquer ce que j'ai moins bien fait à mon dernier combat. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour travailler beaucoup de choses.

Elle présente une fiche de cinq victoires et un combat nul en six sorties. Son début de carrière satisfait pleinement son promoteur qui entend lui offrir trois combats à Trois-Rivières au cours de la prochaine année.

Elle a le talent et le potentiel pour se hisser rapidement parmi l'élite de sa division. Sa prochaine adversaire vient de la Serbie, c'est une fille qui a représenté l'équipe nationale , explique Yvon Michel

Le Trifluvien d'adoption Peter Gavrilovic disputera pour sa part son deuxième combat professionnel en carrière.