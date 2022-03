Certains requins peuvent dormir, avance une étude

Une étude physiologique menée par des chercheurs australiens, néo-zélandais et britanno-colombiens démontre que certaines espèces de requins peuvent tomber dans un état de sommeil alors que leur métabolisme ralentit.

Ce n’est pas la première fois que le Dr Michael Kelly, un chercheur postdoctoral au laboratoire des rythmes circadiens et du sommeil et au laboratoire de neurosciences translationnelles de l’Université Simon Fraser, se penche sur le sommeil des requins.

En grandissant, j’ai toujours été fasciné et très très effrayé par les requins et je pensais qu’une bonne manière de surmonter cette peur était de les observer d’un point de vue scientifique plutôt que de les voir comme des machines à tuer , dit-il.

Dans une étude précédente, il avait observé le comportement de certaines espèces de requins pour repérer les périodes d’activité et d’inactivité de l’animal, avant de déterminer que les requins suivent un rythme circadien.

Le problème avec les études comportementales, c’est que ça peut induire en erreur. Un animal peut sembler dormir ou il peut faire semblant, nous ne le savons pas , explique-t-il.

Un animal peut ainsi ne pas répondre à un stimulus parce qu’il ne le sent pas, mais parfois aussi parce qu’il ne le veut pas ou parce qu’il a peur, ajoute le chercheur. C’est pourquoi le groupe s’est tourné vers une étude physiologique pour confirmer leur hypothèse.

La recherche, intitulée Energy conservation characterizes sleep in sharks [La conservation de l’énergie caractérise le sommeil des requins], a été publiée il y a quelques jours dans la revue scientifique Biology Letters  (Nouvelle fenêtre) .

Pour réaliser cette étude, les requins étaient gardés dans un réservoir qui se trouvait dans une plus grande cuve et le niveau d’oxygène était calculé. La posture de l’animal et son comportement étaient également observés.

Nous avons découvert qu’après 5 minutes d'inactivité, ils semblaient passer d'un état d’éveil, à un état de relaxation puis une baisse du métabolisme suggèrent qu’ils s’endormaient , illustre le Dr Kelly. La position des requins et leurs yeux changeaient en même temps.

« Je me sens tout à fait à l’aise maintenant de dire que les requins peuvent dormir. » — Une citation de Dr Michael Kelly, chercheur postdoctoral de l’Université Simon Fraser

Il reste encore beaucoup de travail à faire, souligne cependant Michael Kelly, en qualifiant leur découverte de pointe de la pointe de l'iceberg . Il souhaite notamment réaliser plus de recherches sur les espèces de requins qui sont constamment en mouvement.

Il y a un millier d'espèces de requins dans le monde et nous n’avons étudié que cinq d’entre eux et nous sommes certains de la capacité à dormir de seulement une ou deux espèces , dit-il.

En attendant, il espère que ses résultats permettent de comprendre un peu mieux cet animal qui, selon lui, est encore méconnu par la population.