Décrets pour le tramway : Québec veut sceller une entente sur les dépassements de coûts

Le maire de Québec devra peut-être se montrer un peu plus patient avant d'obtenir le feu vert du conseil des ministres pour passer à la prochaine étape dans le dossier du tramway.

Jeudi, il n'avait toujours pas reçu de confirmation du gouvernement de la Coalition avenir Québec CAQ . Le facteur n'est pas encore passé , a d'abord lancé à la blague Bruno Marchand.

Le maire de Québec souhaite obtenir les décrets nécessaires à la poursuite du projet de tramway. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

La Ville de Québec souhaite lancer l'appel de proposition aux consortiums dans la course pour le volet matériel roulant, au plus tard la semaine prochaine. Elle doit préalablement avoir le consentement du conseil des ministres.

Dans nos discussions qu'on a eues avec le gouvernement, on a toujours été très clair que ça nous prenait les décrets en mars .

Financement

La ministre responsable de la région de Québec confirme que les choses suivent leur cours . Geneviève Guilbault n'a pas voulu dire si le maire de Québec obtiendra ce qu'il demande. Les discussions se poursuivent avec la Ville et le ministère des Transports , s'est-elle contentée de répondre.

Elle ramène plutôt le dossier sur la question du financement, plus spécifiquement sur les dépassements de coût. En raison des retards dans le projet et des coûts d'inflation, la facture frôle désormais les quatre milliards de dollars. C'est 600 millions de plus qu'il y a un an.

Le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos a plusieurs fois affirmé qu'Ottawa était prêt à payer plus pour le tramway de Québec. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Le ministre fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a plusieurs fois répété dans les médias ces dernières semaines, que son gouvernement était prêt à payer 40 % de la facture totale, incluant les dépassements de coûts.

Ce que la ministre Guilbault reconnaît. Mais on n'a pas réussi à attacher officiellement par des écrits , déplore-t-elle.

Invitation

Selon nos informations, le ministre des Transports, François Bonnardel a sollicité une rencontre auprès du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Dominique LeBlanc, pour discuter du sujet. L'invitation aurait été acceptée.

Selon une source fédérale proche du dossier, dans sa réponse au ministre Bonnardel, le ministre LeBlanc souligne qu'Ottawa attend toujours une demande détaillée du gouvernement du Québec pour réévaluer sa participation financière au projet de tramway.

Ottawa est prêt à faire sa part, mais il a besoin d'un document officiel pour s'engager formellement.