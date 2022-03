Enlèvement d’un bébé à Ottawa : la femme de Shawville non criminellement responsable

La femme de Shawville, Nicole Shanks, qui avait tenté d’enlever un bébé de huit jours à Ottawa en mai dernier, a été déclarée non criminellement responsable jeudi.

Jeudi, la juge Julie Bourgeois, de la Cour supérieure de l'Ontario, a accepté une proposition conjointe de la Couronne et de la défense selon laquelle Shanks, qui est également mère de trois enfants, devrait être déclarée non criminellement responsable.

Cela a été conseillé par un psychiatre du Centre de santé mentale Royal Ottawa.

Cette décision signifie que Nicole Shanks va quitter le centre de détention dans quelques jours au profit du Royal Ottawa.

Elle avait plaidé coupable, en novembre dernier, à cinq chefs d’accusation dans le cadre d’un enlèvement survenu le jour de la fête des Mères au cours duquel elle a utilisé un vaporisateur chasse-ours auprès de la mère du poupon avant de s’enfuir avec celui-ci.

Peu après, un voisin alerte a réussi à la maîtriser en attendant l’arrivée des policiers qui ont procédé à son arrestation.

De graves dommages à la famille

Dans une déclaration écrite lue par le procureur de la Couronne Stephen Albers, la mère du bébé victime d’une tentative d’enlèvement, Melissa Armstrong, a mentionné que l’événement a causé de graves dommages.

La mère a affirmé vivre dans la peur chaque fois qu’elle doit laisser son fils seul, ne serait-ce que pour sortir les poubelles. Elle a affirmé que, depuis ce jour, elle vit en mode survie .

Elle a ajouté que ses performances professionnelles en ont souffert en raison de ses craintes de voir des gens s’approcher de son enfant.

« Je suis terrifiée à l'idée de confier mes enfants à qui que ce soit dans ma maison. [...] Si quelqu'un s'approche trop près de mon fils, je panique. » — Une citation de Melissa Armstrong, mère de l’enfant

Résiliente, la mère a tenu à adresser quelques mots à Nicole Shanks. Je ne te laisserai pas prendre le contrôle de ma vie plus longtemps.

Des remords

L'avocat de la défense, Michael Spratt, a déclaré à la cour que les actions de sa cliente ne correspondaient pas à son caractère.

C'était inexplicable, et c'est une chose à laquelle Mme Shanks a eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant sa détention.

Mme Shanks a, de son côté, fait savoir que les 10 derniers mois ont été les plus difficiles et les plus émouvants de sa vie.

Même si les événements du 9 mai ne sont pas clairs dans ma tête, je suis vraiment plus que désolée. J'ai beaucoup de remords , a-t-elle expliqué, en pleurant. La Québécoise a également mentionné avoir pu obtenir de l’aide au cours de son séjour derrière les barreaux.

« Je dois vivre avec la culpabilité tous les jours. C'est quelque chose qui ne changera jamais. » — Une citation de Nicole Shanks, déclarée non criminellement responsable

La juge Julie Bourgeois a quant à elle vanté la résilience des deux femmes.

Je peux difficilement imaginer un moment plus difficile pour ces deux mamans, et très franchement, je suis tellement impressionnée par la résilience et la force de ces deux mamans.

Plusieurs consignes à suivre

Nicole Shanks est soumise à une interdiction de posséder une arme à feu pendant 10 ans. Elle devra également fournir un échantillon de son acide désoxyribonucléique ADN .

Elle est aussi soumise à une ordonnance de non-communication avec Mme Armstrong, sa famille ainsi que le voisin qui a joué les héros.

L'affaire sera soumise à la Commission de révision de l'Ontario dans les 45 prochains jours.

La commission a la capacité de décider de la durée de l'hospitalisation de Mme Shanks, si elle est libérée, quand elle doit être libérée, et dans quelles conditions.

