Un premier débat pour le rectorat de l’Université Laval

La course électorale du rectorat de l’Université Laval bat son plein depuis le début du mois. Cette fois-ci, deux candidats s’affrontent : Sophie D’Amours, la rectrice sortante, et Éric Bauce, un ex-vice-recteur qui s’était aussi présenté lors de la dernière campagne en 2017 . Jeudi, ils se sont livrés à leur premier débat public.

Le journaliste et chroniqueur Simon Jodoin assurait l’animation du débat qui a porté sur cinq grands thèmes : l'enseignement, la recherche, la vie étudiante, l’attraction et la rétention du personnel ainsi que la bienveillance à l’Université.

Quelques enjeux plus chauds ou plus controversés sont entre autres venus s'immiscer dans les discussions, comme l’enseignement à distance avec la pandémie et la liberté d’expression dans les universités. Le financement de la recherche et des différents départements a également pris une place importante dans les échanges.

Voici quelques citations du débat.

L’enseignement à l'ère du numérique

« Les leviers numériques vont s'enrichir au cours des prochaines années notamment par l'arrivée du métavers, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L'apprentissage par le jeu et par la simulation va faire partie de nos outils pédagogiques. » — Une citation de Sophie D’Amours

« On a à l'Université des forces extraordinaires, on a des outils qu'on peut mettre à contribution dans le développement pédagogique. Il faut revoir notre politique d'enseignement à distance, ce n’est pas normal qu'on donne des cours comme les étudiants les appellent, des cours PDF. » — Une citation de Éric Bauce

La liberté universitaire

« La base de la liberté c'est le respect. C’est important dans une université de ne pas être d'accord, c’est ça qui fait avancer les choses, mais il faut laisser le choix aux gens. Le professeur ou le chargé de cours a le choix d’utiliser les outils qui sont à sa disposition. » — Une citation de Éric Bauce

« On a été la première université à travailler avec un comité-conseil sur liberté d'expression qui a fait le tour et a proposé l’énoncé suivant : il faut enseigner ce qu'on a à enseigner dans la classe. C’est notre métier, c'est notre responsabilité, mais bien entendu, ça peut être difficile et il faut avoir le respect. » — Une citation de Sophie D'Amours

Les partenariats en recherche et le financement privé

« Je pense que la proposition d’un registre pour tous les projets qui sont réalisés avec des entreprises et des organismes va aider à les rendre plus transparents. Mais j’ai confiance en nos professeurs, en leurs capacités et en leur intégrité quand ils font le choix de faire un partenariat. C’est la base, c’est ce qu’on appelle la liberté universitaire. » — Une citation de Sophie D'Amours

« Je pense que la relation qu’on a avec les privés doit être encadrée pour que les choses soient claires dès le départ. À partir de là, on vient protéger nos professeurs aussi. On les protège en faisant des attentes claires qui établissent dans quel cadre on est prêt à travailler. Et, les ententes doivent être ouvertes et publiques, parce que sinon ça sème le doute, même s’il n'y a pas de problèmes. » — Une citation de Éric Bauce

La vie à l’Université après la pandémie

« Concrètement, on vit sur nos campus. Dans nos facultés et dans nos pavillons, on a besoin d’espaces de rencontre pour pouvoir aller prendre un café ensemble et pour pouvoir aller jaser ensemble. Il faut des salles de détente, des salles de loisir, des salles de sieste et des salles de culture pour permettre de rester sur le campus. » — Une citation de Éric Bauce

« On se donne le mandat de repenser nos espaces, on sait qu’on va encore vivre en mode hybride. Les étudiants et les collègues reviennent parce qu’ils ont des cours en présence, maintenant, il faut qu’ils restent et que ça ne soit pas juste un aller-retour. Il faut donner des raisons pour revenir sur le campus, au-delà des cours, il faut vivre son campus. » — Une citation de Sophie D'Amours

Forces en présence

Le candidat au rectorat de l'Université Laval, Éric Bauce. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Éric Bauce a été le vice-recteur au développement pendant que Denis Brière était recteur. Il occupe un poste de professeur au département des sciences du bois et de la forêt depuis une trentaine d’années. Pendant la course de 2017, il était perçu comme étant le candidat héritier du recteur sortant.

La candidate au rectorat et rectrice sortante de l'Université Laval, Sophie D'Amours. (archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Sophie D’Amours occupe le poste de rectrice depuis son élection en 2017, elle se présente donc pour un second mandat. Auparavant, elle a été vice-rectrice à la recherche et à la création, aussi sous l’administration Brière, mais elle avait démissionné de son poste en 2015. Elle est professeure au département de génie mécanique depuis maintenant 25 ans.

Élection en avril

La séance d'élection se tiendra le 13 avril, pendant laquelle les 146 membres du collège électoral voteront. Le collège est formé par le conseil d’administration, le conseil universitaire et les commissions des études, de la recherche et des affaires étudiantes, incluant donc des membres du corps professoral, du personnel administratif et de la communauté étudiante.

Le recteur est élu pour 5 ans et peut obtenir au maximum deux mandats. En 2017, Sophie D’Amours avait été la première femme être élue à ce poste à l’Université Laval.

Avec la collaboration d’Audrey Paris