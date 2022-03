Des employés politiques poussés à faire des appels d’appui pour Jason Kenney

On fait aussi de l’information en format collation.

Deux sources ont confirmé à CBC cette demande, mais souhaitent garder l'anonymat par crainte de perdre leur emploi.

Elles ont reçu, plus tôt cette semaine, un courriel d'un chef de cabinet exigeant qu’elles prennent congé vendredi vendredi et se portent volontaires toute la journée de vendredi et de samedi pour faire des appels.

Les membres du Parti conservateur uni sont attendus en nombre record à Red Deer, le 9 avril. Photo : CBC / Elise Von Scheel

La date limite pour que les Albertains s’inscrivent comme membres du Parti conservateur uni est ce samedi, 19 mars. Il faut obligatoirement être membre du parti pour voter lors du vote de confiance.

Jason Kenney fait face, depuis plus d’un an, à une fronde importante de son parti provenant autant de son rival Brian Jean, récemment élu député, que de militants de la base.

Selon le chroniqueur de CBC Graham Thomson, 8000 membres se sont enregistrés pour le vote de confiance, un taux de participation qui s’annonce sans précédent.

Le Parti conservateur uni a refusé à plusieurs reprises de préciser le nombre des inscriptions.

Des appels en zone grise

La professeure de sciences politiques Lisa Young, de l’Université de Calgary, affirme que cette situation est inhabituelle. Elle explique que les partis politiques s’attendent à ce que les employés politiques donnent de leur temps, mais cette demande laisse sous-entendre que leur emploi est en jeu s’ils ne coopèrent pas.

Le ton du message est inhabituel. Ils ne disent pas "nous espérons que vous le ferez", mais "nous nous attendons à ce que vous le fassiez" , analyse-t-elle.

Lisa Young ajoute que cet effort démontre une certaine inquiétude dans le camp de Jason Kenney.

« Le premier ministre et son entourage agissent certainement comme s’ils croient que la victoire n’est pas acquise. » — Une citation de Lisa Young, professeure de sciences politiques à l'Université de Calgary

Brian Jean, le rival politique de Jason Kenney, estime qu’il ne s’agit pas d’une utilisation appropriée du temps des employés politiques du gouvernement.

La chef néodémocrate Rachel Notley abonde dans le même sens. Je suis très inquiète, car ce gouvernement et, surtout, les employés du bureau du premier ministre, semblent entièrement concentrés sur protéger leur patron de son caucus et de leur parti , affirme-t-elle.

N’importe quel employé qui a été embauché pour servir la population devrait se concentrer sur cette tâche. Ils ne devraient pas partir plus tôt du travail pour faire des appels pour leur patron , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Janet French