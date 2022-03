Carol Fillion rentre chez lui retrouver sa famille

Ça a été une décision très personnelle de retourner chez moi parce que mes enfants me manquent. Je trouve ça difficile de leur dire le dimanche, non non ne venez pas souper parce qu’il faut que je prépare ma semaine. Maintenant c’est moi qui vais être le tannant qui va téléphoner pour qu’ils viennent souper.

Carol Fillion a annoncé mercredi qu'il quittait ses fonctions le 7 juillet prochain.

Son mandat de trois ans a été marqué par la pandémie. Un défi de taille en plus de celui de gérer le plus gros CIUSSS au Québec avec ses 21 000 travailleurs.

Il dit ne pas avoir de regret, mais il aurait quand même souhaité apporter plus de soutien aux intervenants qui travaillent dans le secteur jeunesse et accélérer la déconcentration de certains services, dont celui des ressources humaines.

Un dirigeant respectueux

S'ils ne se disent pas surpris de son départ à la retraite, les syndicats du milieu de la santé régional disent perdre un dirigeant respecté et à l'écoute des travailleurs. Ils saluent la gestion du PDG durant la pandémie et espèrent que son successeur aura la même écoute.

On n’était pas toujours d’accord avec lui, mais on a tout le temps eu des échanges dans la transparence, mais aussi dans le respect , indique la présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers, Marie-Josée Hamelin. Est-ce que ça va être bénéfique de changer maintenant de directeur? Je ne crois pas dit-elle.

« Pour nous c’est quelqu’un qui a toujours été à l’écoute des différents partenaires. C’est quelqu’un de respectueux. C’est sur qu’on aurait aimé plus d’action plus de changement plus de gestion de proximité, par contre on comprend que les deux dernières années ont été teintées par une pandémie. » — Une citation de Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec,

D'après les informations de Raphaël Brouillette