Comment protéger sa maison contre inondations à cause de la fonte de la neige?

Selon les données de Statistique Canada, la capitale manitobaine a reçu 161 cm de neige entre novembre 2021 et février 2022. C’est 82 cm de plus que la moyenne saisonnière.

L’entrepreneur en service de plomberie Daniel Boissoneault se prépare pour un printemps occupé en raison de dégâts d’eau.

Avec la sécheresse qu’a connue le Manitoba l’été dernier, le sol pourrait plus facilement percoler, explique M. Boisonneault alors que plusieurs maisons sont construites sur de la glaise et quand ça sèche ça peut causer des problèmes .

Ce qui serait sage serait d’enlever la neige dans le périmètre de la maison sur une distance d’un mètre ou deux , indique-t-il.

La Ville de Winnipeg propose cinq conseils pour ses résidents.

Elle recommande aussi d’éloigner la neige de la fondation, d’assurer un bon écoulement de l’eau, d’améliorer le drainage autour de la maison et de vérifier la vanne de refoulement ainsi que la pompe de puisard.

De plus, la Ville encourage les résidents à protéger leurs effets personnels.

Pour sa part, Daniel Boissonneault rappelle qu’il ne faut pas oublier les toits.

Les [gouttières] autour des toits; il faut faire certain de poser les tuyaux pour éloigner la fonte de la neige de la maison. On veut tout éloigner l’eau de la maison , affirme-t-il.

Il souligne également l’importance de déneiger sa toiture.

Cause des inondations

Bien que la neige soit tombée en quantité à Winnipeg cette année, le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en hydroclimatologie statistique, Taha Ouarda, soutient qu’il faut une multitude de facteurs pour causer des inondations.

En plus d’une quantité importante de neige accumulée depuis le début de la saison hivernale, des températures qui grimpent rapidement seraient signe de mauvaise nouvelle.

On veut que la neige fonde lentement. Et pour ça, on veut des températures au-dessus de zéro, mais qu’elles ne soient pas trop élevées durant cette période-là et qu’il n’y ait pas de précipitation , soutient-il.

M. Ouarda est optimiste, mais conseille tout de même aux Winnipegois de rester sur leurs gardes et de tenir à l’œil quotidiennement les conditions météorologiques, en surveillant surtout les grands écarts de températures.

Avec les informations de Chantallya Louis