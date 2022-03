Une majorité de contrats à l’ex-bureau du directeur de cabinet de Julie Dufour

Des documents obtenus en vertu de la Loi d'accès à l'information démontrent que sur 11 mandats juridiques accordés depuis le 7 novembre, sept sont allés à Trivium.

Le premier mandat accordé à Trivium le 18 novembre 2021 concerne des services-conseils ponctuels, lesquels engendrent des coûts de 3000 $ par mois à la Ville. Six autres ont été accordés depuis, notamment pour la rédaction du contrat des deux membres du nouveau comité de liaison économique formé par la mairesse, André Martin et Frédéric Labrecque.

Ex-attaché politique d’Alexandre Cloutier, Jean Briand a été embauché par Julie Dufour le 6 décembre 2021. Il a quitté Trivium avocats, notaires, conseils à ce moment, après 18 mois à titre de directeur général adjoint pour tous les bureaux de la firme au Québec.

La mairesse Dufour n’y voit ni apparence ni conflit d’intérêts et a minimisé le rôle qu'occupait son directeur de cabinet au sein de l’étude. Elle insiste sur le fait que M. Briand n'est pas actionnaire de la compagnie et ne reçoit donc aucun dividende.

Trivium n’a jamais été dirigée par mon chef de cabinet. Monsieur Briand était un employé de Trivium, donc je pense que là, il y a un petit peu d’insinuation , a-t-elle déclaré, d’emblée, en entrevue.

Julie Dufour assure que Trivium ne tire aucun avantage financier en raison du fait que son ex-directeur général adjoint ait été recruté pour diriger son cabinet. Au contraire, elle se dit en faveur d’une meilleure répartition des contrats, mais souhaite accorder les mandats aux firmes qui peuvent régler les dossiers efficacement et rapidement, évitant ainsi des dédales administratifs et des coûts faramineux à la Ville lors de procès.

Chiffres à l’appui, elle a fait valoir qu’entre 2018 et 2021, 70 % des mandats juridiques accordés par Saguenay ont été octroyés à deux cabinets : Cain Lamarre et Gauthier Bédard. À mots couverts, elle fait référence au fait que l’ex-député péquiste Stéphane Bédard, qui était reconnu comme proche de l’ancienne mairesse Josée Néron, travaille dans l'un de ces bureaux.

Il faut qu’il y ait une forme de confiance, il y a de l’expertise et on comprend qu’il y a des expertises qui sont très nichées. Les villes ont intérêt à aller chercher les meilleurs dans des débats. Il y a des mandats qui sont donnés par la direction générale, il y a des mandats qui sont donnés par le service du greffe et par certains services, donc, c’est un amalgame de bien des façons et tout dépendamment des dossiers , a souligné Julie Dufour.

Un allié de longue date

L'un des avocats de Trivium qui a reçu des mandats du comité exécutif a représenté Julie Dufour lors de sa poursuite contre la Ville dans le dossier de la vérificatrice générale en 2015, alors qu’elle contestait le processus d’embauche, qu’elle jugeait illégal.

Marc-Antoine Cloutier, associé fondateur et président de Trivium Avocats, a représenté Julie Dufour lors de sa poursuite contre la Ville de Saguenay en lien avec le processus d'embauche de la vérificatrice générale, jugé illégal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Me Marc-Antoine Cloutier n'était pas chez Trivium lorsqu’il a représenté les intérêts de Julie Dufour. Au final, les frais juridiques de celle qui était, à l’époque, conseillère du secteur Shipshaw, avaient été payés par la Ville.

L’opposition soulève des doutes

Chef intérimaire de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard croit que l’octroi de la majorité des contrats à un même bureau soulève des questionnements.

« J’ai posé une question à un moment donné à la mairie. On sait que Trivium a des bureaux dans la région, mais nécessairement, ce sont des bureaux associés dans plusieurs villes du Québec et les spécialistes de Trivium qui travaillent sur le dossier ne sont pas nécessairement des gens de Saguenay. » — Une citation de Marc Bouchard, conseiller et chef intérimaire de l'Équipe du renouveau démocratique

L’assistante-greffière de Saguenay et responsable de l’accès à l’information, Annie Jean, a indiqué qu’il n’était pas possible de fournir les coûts des contrats octroyés à Trivium depuis novembre.

Malheureusement, nous n’avons aucun document concernant les montants prévus pour chaque mandat aux firmes d’avocats. C’est la résolution qui parle d’elle-même. Historiquement, à Saguenay, aucune résolution mandatant un avocat n’indique un coût , a-t-elle répondu à notre question, par courriel.

Bien que le nom de Trivium figure rarement dans les procès-verbaux du comité exécutif des dernières années, l’attaché de presse de Julie Dufour, Mikaël Beauchemin, a indiqué que la Ville lui a accordé des mandats avant l’élection du 7 novembre.