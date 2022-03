Le patron de la société Emera a empoché 8,2 M$ en 2021

Pour Scott Balfour, c’est presque 500 000 $ de plus qu’en 2020, ou une augmentation de 6 % de sa rémunération.

En janvier, Nova Scotia Power a tenté d'augmenter la facture d'électricité des clients de près de 10 %.

Jeudi, Emera a divulgué son rapport annuel sur la rémunération de ses cinq plus hauts dirigeants. Elle inclut le salaire de base, les dividendes, les options d’achat d’actions, la valeur de la rente et les avantages.

Le chef des affaires financières, Greg Blunden, était au deuxième rang derrière Scott Balfour, avec une rémunération de 2,5 millions de dollars en 2021, soit 11 % de plus qu’en 2020.

La rémunération de Bruce Marchant, chef des affaires juridiques et de la conformité, est restée plutôt inchangée, à 2 millions de dollars.

C’est l’ancienne présidente de Nova Scotia Power, Karen Hutt, qui a connu la plus importante hausse en revenus en 2021.

Avec 1,65 million de dollars gagnés à titre de vice-présidente principale du développement des affaires et des stratégies, son salaire a bondi de 21 % par rapport à l’année précédente.

Le chef des opérations, Rick Janega, qui a permis la réalisation du lien maritime, sort du lot.

Celui-ci a vu sa rémunération baisser de 689 073 $, ou 28 %, pour atteindre 1,63 million de dollars.

Un comité chargé de superviser la rémunération

La rémunération des haut placés de la direction est placée sous la supervision d’un comité de gestion des ressources et de la rémunération.

Il est composé de quatre membres indépendants du conseil d’administration d’Emera et présidé par Henry Demone, l’ancien président-directeur général PDG de l’entreprise d’agroalimentaire High Liner Foods.

Dans son pamphlet informationnel, Emera affirme que la rémunération a été largement alignée avec le rendement total des actionnaires des dernières années.

L’analyse a conclu que la structure de rémunération de l’entreprise Emera fournit un alignement approprié entre les revenus du président et président-directeur général et de l’expérience des actionnaires à long terme , note Emera.

Le rendement de ses actionnaires a d’ailleurs augmenté de 22 % entre 2020 et 2021.

Grâce aux qualités de chef de M. Balfour, Emera s’est rapprochée de ses objectifs de réduction des émissions de carbone et est de plus en plus reconnue comme un chef de file en matière de critères ESG ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), peut-on lire.