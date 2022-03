Au pub ou sur une terrasse, les Ottaviens célèbrent une première Saint-Patrick en deux ans

On fait aussi de l’information en format collation.

Au rythme des chansons du folklore irlandais, la Saint-Patrick peut enfin se célébrer comme elle se doit, à Ottawa.

Certains choisissent d'être aux premières loges pour profiter de la bonne ambiance à l'intérieur des pubs du Marché By et d'autres préfèrent se rassembler sur une terrasse.

C'est un sentiment incroyable d'être à l'extérieur avec ce beau temps après deux ans de confinement pour célébrer avec des amis et prendre une bonne bière , indique Olivia Godwin, venue célébrer avec quelques personnes sur l'heure du dîner. Selon elle, la Saint-Patrick est une belle opportunité de se rassembler .

Avec la superbe température, plusieurs Ottaviens ont pu célébrer la Saint-Patrick sur les terrasses du marché By. Photo : Radio-Canada

C'est super avec cette journée de 14 degrés, le soleil, tout le monde est content. Tout le monde est heureux , confie à son tour Lucie Roy, qui profite du beau temps sur la terrasse.

Parmi les plus souriants, il y a les propriétaires de resto-bars, pour qui les dernières années ont été éprouvantes. Je ne peux même pas expliquer comment ça fait du bien , résume simplement Shauna Bradley, la présidente-directrice générale du Heart & Crown.

« C'est un gros ''Welcome back'' pour tout le monde et les gens sont très heureux d'être ici aujourd'hui. » — Une citation de Shauna Bradley, la présidente-directrice générale du Heart & Crown

C'est plus occupé ce matin que ça ne l'a été depuis très longtemps , ajoute quant à elle Jamie Elliott, la gérante du Pub 101. Je pense que ce sera encore plus fou ce soir avec la température qui va se réchauffer.

Sur les lieux, les citoyens remarquent que ce n'est pas aussi achalandé qu'avant la pandémie. On souligne toutefois que cela fait du bien de voir que les choses reviennent tranquillement à la normale.

Le Service de police d’Ottawa sera aux aguets, au cas où quelques fêtards seraient tentés de dépasser les bornes.

On va continuer tout au long de la journée , indique Sébastien Lemay, policier communautaire pour le Service de police d'Ottawa SPO . Évidemment, c'est correct de faire la fête, mais on demande à tout le monde de le faire de façon sécuritaire en respectant la loi, le quartier dans lequel ils habitent et les gens aux alentours.

Il est arrivé dans le passé que les célébrations de la Saint-Patrick perturbent le voisinage dans les quartiers de la Côte-de-Sable et du Marché By.

Le Service de police d'Ottawa a déployé des agents communautaires sur le terrain et a bon espoir d'éviter les débordements cette année.

Avec les informations d'Ismael Sy